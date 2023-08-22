https://ria.ru/20230822/putin-1891568880.html

Путин поручил сделать программу долгосрочных сбережений удобной

Путин поручил сделать программу долгосрочных сбережений удобной - РИА Новости, 22.08.2023

Путин поручил сделать программу долгосрочных сбережений удобной

Президент России Владимир Путин попросил Центральный Банк и кабинет министров сделать программу добровольных долгосрочных сбережений удобной и надежной для... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T17:45

2023-08-22T17:45

2023-08-22T17:57

центральный банк рф (цб рф)

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Центральный Банк и кабинет министров сделать программу добровольных долгосрочных сбережений удобной и надежной для граждан."Я прошу коллег из правительства и Банк России сделать новый механизм максимально удобным и надежным для граждан. А также прошу правительство установить здесь конкретные ключевые показатели на следующий год", - сказал Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20230822/riski-1891570917.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

центральный банк рф (цб рф), экономика, владимир путин