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Путин поручил сделать программу долгосрочных сбережений удобной - РИА Новости, 22.08.2023
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17:45 22.08.2023 (обновлено: 17:57 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/putin-1891568880.html
Путин поручил сделать программу долгосрочных сбережений удобной
Путин поручил сделать программу долгосрочных сбережений удобной - РИА Новости, 22.08.2023
Путин поручил сделать программу долгосрочных сбережений удобной
Президент России Владимир Путин попросил Центральный Банк и кабинет министров сделать программу добровольных долгосрочных сбережений удобной и надежной для... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:45
2023-08-22T17:57
центральный банк рф (цб рф)
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Центральный Банк и кабинет министров сделать программу добровольных долгосрочных сбережений удобной и надежной для граждан."Я прошу коллег из правительства и Банк России сделать новый механизм максимально удобным и надежным для граждан. А также прошу правительство установить здесь конкретные ключевые показатели на следующий год", - сказал Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20230822/riski-1891570917.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика, владимир путин
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Владимир Путин
Путин поручил сделать программу долгосрочных сбережений удобной

Путин поручил Центробанк сделать программу долгосрочных сбережений, удобной

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Центральный Банк и кабинет министров сделать программу добровольных долгосрочных сбережений удобной и надежной для граждан.
"Я прошу коллег из правительства и Банк России сделать новый механизм максимально удобным и надежным для граждан. А также прошу правительство установить здесь конкретные ключевые показатели на следующий год", - сказал Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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