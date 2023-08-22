https://ria.ru/20230822/putin-1891568880.html
Путин поручил сделать программу долгосрочных сбережений удобной
Путин поручил сделать программу долгосрочных сбережений удобной - РИА Новости, 22.08.2023
Путин поручил сделать программу долгосрочных сбережений удобной
Президент России Владимир Путин попросил Центральный Банк и кабинет министров сделать программу добровольных долгосрочных сбережений удобной и надежной для... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:45
2023-08-22T17:45
2023-08-22T17:57
центральный банк рф (цб рф)
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890449404_0:136:3074:1865_1920x0_80_0_0_835939a7b08f1cb9a6d01a164009b65e.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Центральный Банк и кабинет министров сделать программу добровольных долгосрочных сбережений удобной и надежной для граждан."Я прошу коллег из правительства и Банк России сделать новый механизм максимально удобным и надежным для граждан. А также прошу правительство установить здесь конкретные ключевые показатели на следующий год", - сказал Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20230822/riski-1891570917.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890449404_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e3322798bdecbd9d6f0767364e367f8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика, владимир путин
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Владимир Путин
Путин поручил сделать программу долгосрочных сбережений удобной
Путин поручил Центробанк сделать программу долгосрочных сбережений, удобной