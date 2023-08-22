https://ria.ru/20230822/putin-1891566250.html
Путин рассказал о профиците бюджета
Путин рассказал о профиците бюджета - РИА Новости, 22.08.2023
Путин рассказал о профиците бюджета
Бюджет РФ будет сведен с профицитом за июль-сентябрь, а по итогам года превышение расходов над доходами составит запланированные 2% ВВП, сообщил президент... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:36
2023-08-22T17:36
2023-08-22T17:47
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Бюджет РФ будет сведен с профицитом за июль-сентябрь, а по итогам года превышение расходов над доходами составит запланированные 2% ВВП, сообщил президент России Владимир Путин."Ожидается, что за июль-сентябрь бюджет будет сведен с профицитом. В целом за год превышение расходов над доходами окажется на запланированном уровне около 2% ВВП", - сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.Также президент отметил, что нужно использовать все возможности государства и обеспечить максимальную отдачу от всех уровней власти, от их партнерства с обществом и бизнесом для решения национальных задач.
https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891568341.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о профиците бюджета
Путин: по итогам года превышение доходов над расходами составит два процента ВВП
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Бюджет РФ будет сведен с профицитом за июль-сентябрь, а по итогам года превышение расходов над доходами составит запланированные 2% ВВП, сообщил президент России Владимир Путин.
"Ожидается, что за июль-сентябрь бюджет будет сведен с профицитом. В целом за год превышение расходов над доходами окажется на запланированном уровне около 2% ВВП", - сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Также президент отметил, что нужно использовать все возможности государства и обеспечить максимальную отдачу от всех уровней власти, от их партнерства с обществом и бизнесом для решения национальных задач.
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