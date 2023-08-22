https://ria.ru/20230822/putin-1891566250.html

Путин рассказал о профиците бюджета

Путин рассказал о профиците бюджета - РИА Новости, 22.08.2023

Путин рассказал о профиците бюджета

Бюджет РФ будет сведен с профицитом за июль-сентябрь, а по итогам года превышение расходов над доходами составит запланированные 2% ВВП, сообщил президент... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T17:36

2023-08-22T17:36

2023-08-22T17:47

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Бюджет РФ будет сведен с профицитом за июль-сентябрь, а по итогам года превышение расходов над доходами составит запланированные 2% ВВП, сообщил президент России Владимир Путин."Ожидается, что за июль-сентябрь бюджет будет сведен с профицитом. В целом за год превышение расходов над доходами окажется на запланированном уровне около 2% ВВП", - сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.Также президент отметил, что нужно использовать все возможности государства и обеспечить максимальную отдачу от всех уровней власти, от их партнерства с обществом и бизнесом для решения национальных задач.

https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891568341.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин