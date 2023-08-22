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В РЖД зафиксировали длительный простой цистерн с топливом на юге - РИА Новости, 22.08.2023
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10:47 22.08.2023 (обновлено: 10:51 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/prostoy-1891456054.html
В РЖД зафиксировали длительный простой цистерн с топливом на юге
В РЖД зафиксировали длительный простой цистерн с топливом на юге - РИА Новости, 22.08.2023
В РЖД зафиксировали длительный простой цистерн с топливом на юге
Длительный простой цистерн в ожидании слива грузополучателями отмечается на южном направлении, число скопившихся в некоторых терминалах юга цистерн более чем в... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T10:47
2023-08-22T10:51
ржд
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
краснодарский край
ростовская область
экономика
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Длительный простой цистерн в ожидании слива грузополучателями отмечается на южном направлении, число скопившихся в некоторых терминалах юга цистерн более чем в 10 раз превышает количество выгружаемых в сутки, сообщили РИА Новости в РЖД.Минэнерго РФ ранее во вторник сообщило, что видит сложности с ритмичностью поставок топлива на юг из-за высокой загруженности железной дороги в туристический сезон, в связи с чем рекомендовало нефтяным компаниям найти возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны."На южном направлении отмечается длительный простой цистерн в ожидании слива грузополучателями. Это затрудняет ситуацию на станциях и сдерживает рост объемов перевозок. По отдельным терминалам в Ростовской области, Краснодарском крае и других регионах ЮФО наличие цистерн превышает среднюю выгрузку более чем в 10 раз", - сообщили в РЖД.В компании напомнили, что РЖД держат на особом контроле доставку топлива для регионов. "Внутрироссийские перевозки имеют приоритет в приеме к перевозке. Компания принимает все объемы, которые предъявляются нефтяными компаниями. В установленные сроки доставляется почти 100% всей продукции", - заверили в перевозчике.РЖД, добавили там, находятся в контакте с нефтяными компаниями, готовы предлагать варианты повышения эффективности доставки и решать все возникающие проблемы в режиме реального времени.
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ржд, министерство энергетики рф (минэнерго россии), краснодарский край, ростовская область, экономика
РЖД, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Краснодарский край, Ростовская область, Экономика
В РЖД зафиксировали длительный простой цистерн с топливом на юге

РЖД зафиксировали на юге длительный простой цистерн с топливом в ожидании слива

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные цистерны
Железнодорожные цистерны - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Железнодорожные цистерны. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Длительный простой цистерн в ожидании слива грузополучателями отмечается на южном направлении, число скопившихся в некоторых терминалах юга цистерн более чем в 10 раз превышает количество выгружаемых в сутки, сообщили РИА Новости в РЖД.
Минэнерго РФ ранее во вторник сообщило, что видит сложности с ритмичностью поставок топлива на юг из-за высокой загруженности железной дороги в туристический сезон, в связи с чем рекомендовало нефтяным компаниям найти возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны.
«
"На южном направлении отмечается длительный простой цистерн в ожидании слива грузополучателями. Это затрудняет ситуацию на станциях и сдерживает рост объемов перевозок. По отдельным терминалам в Ростовской области, Краснодарском крае и других регионах ЮФО наличие цистерн превышает среднюю выгрузку более чем в 10 раз", - сообщили в РЖД.
В компании напомнили, что РЖД держат на особом контроле доставку топлива для регионов. "Внутрироссийские перевозки имеют приоритет в приеме к перевозке. Компания принимает все объемы, которые предъявляются нефтяными компаниями. В установленные сроки доставляется почти 100% всей продукции", - заверили в перевозчике.
РЖД, добавили там, находятся в контакте с нефтяными компаниями, готовы предлагать варианты повышения эффективности доставки и решать все возникающие проблемы в режиме реального времени.
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