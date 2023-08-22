https://ria.ru/20230822/prostoy-1891456054.html

В РЖД зафиксировали длительный простой цистерн с топливом на юге

В РЖД зафиксировали длительный простой цистерн с топливом на юге - РИА Новости, 22.08.2023

В РЖД зафиксировали длительный простой цистерн с топливом на юге

Длительный простой цистерн в ожидании слива грузополучателями отмечается на южном направлении, число скопившихся в некоторых терминалах юга цистерн более чем в... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T10:47

2023-08-22T10:47

2023-08-22T10:51

ржд

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

краснодарский край

ростовская область

экономика

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Длительный простой цистерн в ожидании слива грузополучателями отмечается на южном направлении, число скопившихся в некоторых терминалах юга цистерн более чем в 10 раз превышает количество выгружаемых в сутки, сообщили РИА Новости в РЖД.Минэнерго РФ ранее во вторник сообщило, что видит сложности с ритмичностью поставок топлива на юг из-за высокой загруженности железной дороги в туристический сезон, в связи с чем рекомендовало нефтяным компаниям найти возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны."На южном направлении отмечается длительный простой цистерн в ожидании слива грузополучателями. Это затрудняет ситуацию на станциях и сдерживает рост объемов перевозок. По отдельным терминалам в Ростовской области, Краснодарском крае и других регионах ЮФО наличие цистерн превышает среднюю выгрузку более чем в 10 раз", - сообщили в РЖД.В компании напомнили, что РЖД держат на особом контроле доставку топлива для регионов. "Внутрироссийские перевозки имеют приоритет в приеме к перевозке. Компания принимает все объемы, которые предъявляются нефтяными компаниями. В установленные сроки доставляется почти 100% всей продукции", - заверили в перевозчике.РЖД, добавили там, находятся в контакте с нефтяными компаниями, готовы предлагать варианты повышения эффективности доставки и решать все возникающие проблемы в режиме реального времени.

https://ria.ru/20230809/tseny-1889168768.html

краснодарский край

ростовская область

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ржд, министерство энергетики рф (минэнерго россии), краснодарский край, ростовская область, экономика