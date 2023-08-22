https://ria.ru/20230822/prizyv-1891572605.html
На петербуржца завели дело за призывы к терроризму
На петербуржца завели дело за призывы к терроризму - РИА Новости, 22.08.2023
На петербуржца завели дело за призывы к терроризму
Житель Санкт-Петербурга обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма после расклеивания листовок в... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:00
2023-08-22T18:00
2023-08-22T18:00
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
кировский район
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:91:2748:1637_1920x0_80_0_0_601b246e1ac2c1d3db366e9ff09179ff.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма после расклеивания листовок в Кировском районе, сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по городу. По версии следствия, 20 августа мужчина получил по интернету от неустановленного лица макеты листовок, пропагандирующих деятельность украинского военизированного объединения, признанного решением Верховного суда РФ террористической организацией. После этого он распечатал и расклеил листовки на территории Кировского района. "Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма)", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по материалам управления ФСБ. Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили в следственном управлении.
https://ria.ru/20230814/kagarlitskiy-1889898779.html
https://ria.ru/20230821/oon-1891214506.html
россия
кировский район
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр, кировский район, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР, Кировский район, Санкт-Петербург
На петербуржца завели дело за призывы к терроризму
Дело завели на петербуржца, который расклеивал листовки с призывами к терроризму