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На петербуржца завели дело за призывы к терроризму

На петербуржца завели дело за призывы к терроризму - РИА Новости, 22.08.2023

На петербуржца завели дело за призывы к терроризму

Житель Санкт-Петербурга обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма после расклеивания листовок в... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T18:00

2023-08-22T18:00

2023-08-22T18:00

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

кировский район

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма после расклеивания листовок в Кировском районе, сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по городу. По версии следствия, 20 августа мужчина получил по интернету от неустановленного лица макеты листовок, пропагандирующих деятельность украинского военизированного объединения, признанного решением Верховного суда РФ террористической организацией. После этого он распечатал и расклеил листовки на территории Кировского района. "Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма)", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по материалам управления ФСБ. Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили в следственном управлении.

https://ria.ru/20230814/kagarlitskiy-1889898779.html

https://ria.ru/20230821/oon-1891214506.html

россия

кировский район

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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр, кировский район, санкт-петербург