https://ria.ru/20230822/prigovor-1891533262.html

Суд вынес приговор дезинсектору по делу об отравлении семьи арбузом

Суд вынес приговор дезинсектору по делу об отравлении семьи арбузом - РИА Новости, 22.08.2023

Суд вынес приговор дезинсектору по делу об отравлении семьи арбузом

Люблинский суд Москвы во вторник проговорил к пяти годам колонии дезинсектора Антона Котова по делу об отравлении семьи арбузом, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T15:36

2023-08-22T15:36

2023-08-22T15:36

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Люблинский суд Москвы во вторник проговорил к пяти годам колонии дезинсектора Антона Котова по делу об отравлении семьи арбузом, сообщили РИА Новости в суде."Котову назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.Кроме того, суд взыскал с Котова в общей сложности 6 миллионов рублей в пользу двух потерпевших. Его взяли под стражу в зале суда. Слушания проходили в закрытом режиме по просьбе потерпевших, поэтому детали неизвестны.По данным следствия, 6 сентября 2021 года Котов проводил санитарную обработку инсектицидом "Цигатрин" в "Магните" на Совхозной улице. Как указали в столичной прокуратуре, дезинсектор, "желая снизить объем своей работы, в нарушение условий договора… потребовал от представителя магазина покинуть помещение, не разъяснив порядок обработки торгового зала".После этого обвиняемый "произвел обработку зала с находившейся в нем пищевой продукцией, в том числе арбузов без упаковки", сообщили в ведомстве.В семье, 7 сентября купившей арбуз в "Магните", через два дня были госпитализированы трое: мать выжила, бабушка и внучка умерли - как говорилось в релизе прокуратуры, "от химической травмы".Гендиректор компании "Областной центр дезинфекции" Дмитрий Кутьев заявлял, что его сотрудник Котов действовал согласно инструкции и "вообще ничего не нарушил". По мнению Кутьева, так сильно отравиться средством против насекомых "Цигатрин" в той дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно.Защита сообщала, что Котов виновным себя не считает и, по данным проведенной экспертизы, "во внутренних органах погибших не было найдено никаких следов цигатрина, как и на поверхностях фруктов". Сначала он был взят под стражу, позже меру пресечения смягчили до запрета определенных действий. Котов признан виновным по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ему грозило до 10 лет заключения.

https://ria.ru/20230821/zaderzhanie-1891364031.html

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