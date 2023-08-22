https://ria.ru/20230822/prigovor-1891461471.html

В ДНР военному ВСУ вынесли приговор за убийство мирного жителя

В ДНР военному ВСУ вынесли приговор за убийство мирного жителя - РИА Новости, 22.08.2023

В ДНР военному ВСУ вынесли приговор за убийство мирного жителя

Суд приговорил украинского военного к 22 годам колонии строгого режима за убийство мирного жителя в ДНР выстрелом из пушки, сообщили журналистам в пресс-службах РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T11:10

2023-08-22T11:10

2023-08-22T11:10

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

главная военная прокуратура рф

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Суд приговорил украинского военного к 22 годам колонии строгого режима за убийство мирного жителя в ДНР выстрелом из пушки, сообщили журналистам в пресс-службах СК РФ и ГВП. По данным ведомств, Вячеслав Симбирский, проходивший военную службу в войсковой части А0989 (56-я механизированная бригада ВСУ) в должности стрелка-помощника гранатометчика, признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, убийстве и других преступлениях. В марте прошлого года подразделение Симбирского базировалось на территориях сел Новопетриевка и Георгиевка Великоновоселовского района ДНР. Пятого марта 2022 года Симбирский, едя на боевой машине пехоты, увидел, как мужчина в гражданской одежде без оружия забежал в один из частных домов. Симбирский, испытывая "резко негативное отношение к местному населению", навел автоматическую пушку на дом и выстрелил. В результате бронебойный снаряд пробил стену дома и убил гражданского. В ходе предварительного следствия Симбирский "полностью признал вину в содеянном", сказали в СК РФ. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя – представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) и приговорил Симбирского к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в свою очередь в ГВП.

https://ria.ru/20230517/prigovor-1872344875.html

https://ria.ru/20230316/ubiystvo-1858390063.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), главная военная прокуратура рф, вооруженные силы украины, россия