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В ДНР военному ВСУ вынесли приговор за убийство мирного жителя - РИА Новости, 22.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:10 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/prigovor-1891461471.html
В ДНР военному ВСУ вынесли приговор за убийство мирного жителя
В ДНР военному ВСУ вынесли приговор за убийство мирного жителя - РИА Новости, 22.08.2023
В ДНР военному ВСУ вынесли приговор за убийство мирного жителя
Суд приговорил украинского военного к 22 годам колонии строгого режима за убийство мирного жителя в ДНР выстрелом из пушки, сообщили журналистам в пресс-службах РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T11:10
2023-08-22T11:10
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
главная военная прокуратура рф
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Суд приговорил украинского военного к 22 годам колонии строгого режима за убийство мирного жителя в ДНР выстрелом из пушки, сообщили журналистам в пресс-службах СК РФ и ГВП. По данным ведомств, Вячеслав Симбирский, проходивший военную службу в войсковой части А0989 (56-я механизированная бригада ВСУ) в должности стрелка-помощника гранатометчика, признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, убийстве и других преступлениях. В марте прошлого года подразделение Симбирского базировалось на территориях сел Новопетриевка и Георгиевка Великоновоселовского района ДНР. Пятого марта 2022 года Симбирский, едя на боевой машине пехоты, увидел, как мужчина в гражданской одежде без оружия забежал в один из частных домов. Симбирский, испытывая "резко негативное отношение к местному населению", навел автоматическую пушку на дом и выстрелил. В результате бронебойный снаряд пробил стену дома и убил гражданского. В ходе предварительного следствия Симбирский "полностью признал вину в содеянном", сказали в СК РФ. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя – представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) и приговорил Симбирского к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в свою очередь в ГВП.
https://ria.ru/20230517/prigovor-1872344875.html
https://ria.ru/20230316/ubiystvo-1858390063.html
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происшествия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), главная военная прокуратура рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Главная военная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
В ДНР военному ВСУ вынесли приговор за убийство мирного жителя

Военного ВСУ Симбирского приговорили к 22 годам за убийство жителя ДНР из пушки

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Суд приговорил украинского военного к 22 годам колонии строгого режима за убийство мирного жителя в ДНР выстрелом из пушки, сообщили журналистам в пресс-службах СК РФ и ГВП.
По данным ведомств, Вячеслав Симбирский, проходивший военную службу в войсковой части А0989 (56-я механизированная бригада ВСУ) в должности стрелка-помощника гранатометчика, признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, убийстве и других преступлениях.
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В марте прошлого года подразделение Симбирского базировалось на территориях сел Новопетриевка и Георгиевка Великоновоселовского района ДНР. Пятого марта 2022 года Симбирский, едя на боевой машине пехоты, увидел, как мужчина в гражданской одежде без оружия забежал в один из частных домов.
Симбирский, испытывая "резко негативное отношение к местному населению", навел автоматическую пушку на дом и выстрелил. В результате бронебойный снаряд пробил стену дома и убил гражданского.
В ходе предварительного следствия Симбирский "полностью признал вину в содеянном", сказали в СК РФ.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя – представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) и приговорил Симбирского к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в свою очередь в ГВП.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Главная военная прокуратура РФВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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