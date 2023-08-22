https://ria.ru/20230822/premiya-1891455202.html

Премию "Экспортер года" вручили лучшим предприятиям в Центральной России

Премию "Экспортер года" вручили лучшим предприятиям в Центральной России - РИА Новости, 22.08.2023

Премию "Экспортер года" вручили лучшим предприятиям в Центральной России

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Центральном федеральном округе. По решению комиссии,... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T10:44

2023-08-22T10:44

2023-08-22T10:44

экономика

россия

экспорт

российский экспортный центр (рэц)

василий осьмаков

сергей левин

вероника никишина

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Центральном федеральном округе. По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) и предпринимательских объединений, победителями стали как компании малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Экспорт компаний Центрального федерального округа охватывает практически все основные категории несырьевых товаров: от железнодорожных вагонов и малотоннажной химии до систем промышленного холода и оборудования для ТЭК. При этом каждый год мы видим в списке победителей новые имена, которые смогли добиться успеха и решили побороться за звание лучших в экспорте. Поздравляю всех победителей округа и желаю им успехов на федеральном этапе конкурса", - отметил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков."Зерновые культуры, а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности вносят большой вклад в развитие экспорта продукции АПК из регионов Центрального федерального округа. Наилучшие результаты по экспортным поставкам демонстрируют Москва, а также Московская и Белгородская области", — сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин."Востребованность производимой продукции на глобальных рынках — важнейший индикатор уровня конкурентоспособности во многих отраслях. Благодаря конкурсу "Экспортер года" мы фиксируем ежегодный рост экспортного потенциала регионов. Сейчас, в условиях глобальной перестройки логистических цепочек, у компаний есть отличная возможность найти новые рынки сбыта и доказать, что российская продукция обладает высоким качеством и может достойно выдержать конкуренцию на зарубежных рынках. Группа ВЭБ со своей стороны готова оказывать экспортерам весь комплекс мер поддержки", — прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян."Конкурс "Экспортер года" имеет большое значение для развития экспортной деятельности, способствует привлечению внимания к успешным предприятиям и стимулирует развитие международной торговли. В этом году премия вручается в 20 номинациях: основных и дополнительных. Церемония награждения пройдет 20 октября в Москве при участии первых лиц государства на Международном экспортном форуме "Сделано в России", — уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Лидерами округа по экспортным результатам стали три региона: Московская область, у которой 15 призовых мест, Москва (13 призовых мест), а также Смоленская область (7 призовых мест)."Экспорт имеет огромное значение и для экономики в целом, и для каждой растущей компании. Мы видим, что у бизнеса в Подмосковье есть серьезный потенциал и большое желание выходить на международный рынок. Об этом говорят итоги премии "Экспортер года" в ЦФО — подмосковные компании взяли почти вдвое больше призов по сравнению с 2022 годом и 6 раз стали победителями. Всего в нашем регионе порядка 6 тысяч компаний-экспортеров, и наша задача — оказывать им поддержку. Мы подписали соглашение с Российским экспортным центром, и первыми в стране приступили к интеграции услуг нашего Инвестпортала и платформы "Мой экспорт" РЭЦ. Это позволит бизнесу подавать заявку на все доступные меры поддержки на одной площадке. Кроме того, вместе с РЭЦ мы запустили новый электронный сервис с пошаговым алгоритмом для начинающих экспортеров. Еще одна задача — упростить логистику для малого бизнеса, которому бывает не просто транспортировать продукцию за рубеж. С этой целью в сентябре мы запустим новый сервис — "Контейнер для малого бизнеса", который упростит и удешевит логистику для экспортеров МСП", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев."Столичный промышленный экспорт стремительно развивается. Компании находят новых партнеров на рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и СНГ. Продвигать продукцию и выводить ее на зарубежные рынки помогает Центр "Моспром". Он организовывает байерскую программу, в рамках которой компании принимают участие в международных бизнес-миссиях и выставках, проводят b2b-переговоры и презентуют свою продукцию зарубежным партнерам. Только за шесть месяцев этого года поддержка была оказана 72 предприятиям. Кроме того, город предоставляет компаниям льготные займы на развитие экспорта по льготной ставке. Объем поддержки может достигать 300 миллионов рублей", — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Мы стремимся максимально содействовать увеличению объемов экспорта продукции предприятий региона. Традиционно основное направление внешнеторговых связей — Республика Беларусь. Но сейчас наши экспортеры начинают развивать сотрудничество и с другими рынками. Видим, что увеличились продажи в Северную Африку и страны СНГ. Лидирующими направлениями экспорта Смоленской области помимо Белоруссии являются Турция, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Китай. Смоленские компании активно экспортируют продукцию агропромышленного и лесопромышленного комплекса, а также товары легкой и химической промышленности", - рассказал врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.Напомним, в этом году все компании, которые подали заявку на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года", получают право на уникальное ценовое предложение по гарантии на возврат НДС для МСП от Группы РЭЦ: символичные 2023 рублей вне зависимости от суммы гарантии (но не более 10 миллионов рулей., в соответствии с условиями продукта). Это сертификат на получение услуги "Гарантия. Возврат НДС для МСП" от Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ). Им может воспользоваться не только непосредственно само предприятие-участник конкурса, но и любая его "дочерняя" организация или деловой партнер, которым участник конкурса готов передать свой сертификат. Сертификат позволяет достичь 50-кратной выгоды по сравнению со стандартными условиями получения этой гарантии."Экспортером года в сфере промышленности" у крупного бизнес стало АО "Полипласт", Москва. Экспортирует химическую продукцию в 32 страны. На втором месте АО "Щелково Агрохим", Московская область. Экспортирует пестициды в 15 стран. На третьем месте ООО "Нейрософт", Ивановская область. Экспортирует оборудование для нейрофизиологии, функциональной диагностики, аудиологии и реабилитации в 30 стран.У малого и среднего бизнеса в этой номинации победило ООО "Ренессанс-Проект", Рязанская область, которое экспортирует листовое стекло, молекулярное сито и герметики в 5 стран. Второе - ООО "Стандартпласт Импэкс", Ивановская область. Экспортирует шумоизоляционные материалы более чем в 20 стран. Третье - ООО "Интрон Плюс", Москва. Экспортирует дефектоскопическое оборудование в 67 стран.В номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в крупном бизнесе первое место у ООО "Фригогласс Евразия", Орловская область. Экспортирует холодильные витрины и запасные части к ним в 30 стран. Второе - у АО "УК "БМЗ", Брянская область. Экспортирует маневровые и магистральные грузовые тепловозы, а также запасные части к ним в 5 стран. Третье - у ООО "Сталь-Трейд", Брянская область. Экспортирует литые изделия крупных и мелких форм в 2 страны.В МСП в этой категории выиграло ООО "Фригопоинт", Белгородская область. Экспортирует компоненты холодильной техники в 20 стран. На втором месте - ООО "Торговый дом "РИФ", Тульская область. Экспортирует продукцию для обеспечения пожарной безопасности в 7 стран. На третьем - ООО "Байкал майкрофонс", Тульская область. Экспортирует студийные микрофоны, микрофонные предусилители, капсюли микрофонов в 29 стран."Экспортером года в сфере базовой продукции АПК" у крупного бизнеса стало ООО "ТК "Мираторг", Московская область. Экспортирует мясные продукты и корма для животных в 30 стран. Вторым стало ООО "КМПЗ", Курская область. Экспортирует мясо-молочную продукцию в 4 страны. Третьим - ООО "ТПК "Грейнрус", Москва. Экспортирует продукцию для пивоварения в 14 стран.Победителем у малого бизнеса в этой номинации стало ООО "Агроинвест", Смоленская область. Экспортирует зерно и пищевые добавки в 12 стран. Второе место у АО "Капитал-ПРОК" Московская область. Экспортирует кормовую продукцию для животных в 7 стран. Третье у ООО "Яровит ЕХР", Воронежская область. Экспортирует зерновые, бобовые и масленичные культуры в 10 стран."Экспортер года в сфере готового продовольствия АПК (высокие переделы)" у крупного бизнеса - АО "КОНТИ-РУС", Курская область. Экспортирует какао, шоколад и кондитерские изделия в 27 стран. Второе место досталось ООО "ККВС", Ярославская область. Экспортирует экстракт шиповника и боярышника в 13 стран. Третье - АО "Аби Продакт", Владимирская область. Экспортирует пищевые полуфабрикаты в 11 стран.В сфере МСП в этой номинации победило ООО "ПЛОДОИМПОРТ", Московская область. Экспортирует консервированную продукцию из овощей. Второе место у ООО "Карамелия", Костромская область. Экспортирует кондитерские изделия в 13 стран. Третье - у ООО "Европродукт", Московская область. Экспортирует соусы, уксусы, сухари панировочные, чука, нори, васаби, темпура."Экспортером года в сфере услуг" в крупном бизнесе стало ООО "Централ Партнершип Сейлз Хаус", Москва. Экспортирует кинопродукцию в 70 стран. На втором месте - АО "Русатом Сервис", Москва. Оказывает услуги по строительству и обслуживанию тепловых электростанций в 16 странах. На третьем - АО "РЖД Логистика", Москва. Оказывает транспортно-логистические услуги в 12 странах.ООО "НТЕХ ЛАБ", Москва победило в этой же номинации среди малого бизнеса. Оно экспортирует программное обеспечение для систем распознавания лиц и силуэтов в 45 стран. Вторым стало ООО "Оптимал", Смоленская область. Оказывает услуги по организации международных экспортных перевозок в 16 странах. На третьем месте ООО "МТС", Воронежская область. Оказывает услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей в 9 странах."Трейдером года" у крупного бизнеса стало ООО "Интерлек", Московская область. Выполняет экспортные поставки лекарственных средств в 9 стран. Второе место у "Грейнрус Трейд", Москва. Экспортирует зерновую продукцию в 9 стран. Третье - у ООО "Вайлдберриз", Московская область. Экспортирует повседневные товары в 6 стран.В малом и среднем бизнесе в этой же номинации победило ООО "ТОЧНЫЕ ПОСТАВКИ", Смоленская область. Экспортирует металл, древесину, наземный транспорт, промышленное оборудование, стекло и многое другое в 25 стран. Второе место у ООО "Профитэкс", Смоленская область. Выполняет экспортные поставки разнообразных товаров из России в 4 страны. Третье у ООО "Сим-Транс Групп", Москва. Экспортирует зерновую продукцию в 6 стран.В номинации "Новая география" у крупного бизнеса выиграло ООО "ТК Мираторг", Московская область. Экспортирует мясные продукты в 30 стран. Второе - АО "Полипласт", Москва. Экспортирует продукты промышленной химии в 32 страны. Третье - ООО "Централ Партнершип Сейлз Хаус"."Прорывом года" в малом и среднем бизнесе стало ООО "ПЛОДОИМПОРТ". Второе место у ООО "АГРОИНВЕСТ", третье - у ООО "МТС".В номинации "Ответственный экспортер ESG" у крупного бизнеса победило ПАО "ТрансКонтейнер", Московская область. Оказывает услуги перевозки и сопровождения грузов в 7 странах. Второе место у ООО "ТК "Мираторг", третье - у АО "Полипласт".Среди малого и серное бизнеса в этой номинации выиграло ООО "Интрон Плюс", Москва. Экспортирует дефектоскопическое оборудование в 65 стран. Вторым стал КФХ ИП Джафаров Эльнур Надир Оглы, Московская область. Экспортирует натуральную колбасную оболочку в 2 страны. Третье - ООО "АЦЕКС", Московская область. Оказывает услуги по организации грузоперевозок в 8 странах."Лучшей женщиной-экспортером" от крупного бизнеса стала Маргарита Соколова, руководитель ООО "ККВС". За 23 года, под ее началом, из небольшой фирмы, занимавшейся производством и продажей кофейных напитков, компания выросла до крупного торгово-промышленного холдинга, включающего в себя 3 завода полного цикла по переработке растительного сырья, транспортно-логистический центр и собственную сеть дистрибуции продукции. На втором месте Татьяна Трифонова, генеральный директор ООО "АБИ Продакт" (Владимирская область). Татьяна Трифонова более 15 лет работает в структурах Аби. Карьеру начала в 2004 году с позиции юриста. В период 2006 по 2019 годы занимала различные руководящие должности в компании. Под ее руководством компания экспортирует пищевую продукцию в 11 стран. Третье место у Татьяны Бакальчук, владелицы ООО "Вайлдберриз" (Московская область). В 2018 году она стала победительницей Veuve Clicquot Business Woman Award и премии РБК "Предприниматель года". В 2019 году вошла в рейтинг Forbes "15 бизнесменов, изменивших представление о России", а в 2020 году заняла первое место в рейтинге "Женщин-СЕО" по версии РБК. Компания экспортирует повседневные товары, география охватывает 6 стран.В малом и среднем бизнесе в этой номинации победила Ирина Гореленкова, директор ООО "Агроинвест" (Смоленская область). Она является директором компании с мая 2020 года, за это небольшое время компании удалось значительно расширить географию поставок продукции АПК, увеличить продажи вдвое, построить новые логистические решения с использованием морских путей. Компания экспортирует зерновые, масличные, бобовые культуры и пищевые добавки, география охватывает 12 стран. Второй стала Татьяна Толубаева, директор ООО "Премиал" (Воронежская область). Руководит ООО "Премиал" с даты основания в 2013 году. Под ее руководством компания экспортирует пищевую продукцию, география охватывает 3 страны. Третья - Светлана Арнаутова, генеральный директор ООО "Агроторг" (Московская область). Имеет двоих детей. 19 лет занимается международными перевозками. Под ее руководством компания экспортирует зерно в 6 стран."Лучшим молодым предпринимателем-экспортером" в малом и среднем бизнесе стал Алексей Зайцев, генеральный директор ООО "Ренессанс-Групп" (Владимирская область). Благодаря профессионализму Алексея Олеговича, качественному и ответственному выполнению должностных обязанностей, целеустремленности и лидерским качествам, компания достигла значительных успехов и заняла достойные позиции на рынке машиностроения. Компания экспортирует станки, география — до 5 стран сбыта. На втором месте - Александр Богданов, генеральный директор ООО "Амадей" (Воронежская область). Благодаря его профессионализму, качественному и ответственному выполнению должностных обязанностей, целеустремленности и лидерским качествам, компания достигла значительных успехов и заняла достойные позиции на рынке продуктов питания и напитков. Под его руководством организация экспортирует сиропы, подсластители, концентраты и прочие ингредиенты, география поставок — две страны. На третьем месте - Никита Бушуев, генеральный директор ООО "Тверь Тиссью" (Тверская область). Сейчас предприятие под его чутким руководством занимается экспортом туалетной бумаги. География — две страны.В номинации "Лучший экспортер в сфере электронной торговли" (новая номинация для МСП) победу одержал ООО ТД "ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ", Смоленская область. Экспортирует товары для ветеринарной практики в 11 стран. Второе место у ООО "Катрина", Орловская область. Экспортирует электронагревательные приборы в 10 стран. Третьем место - ООО "КФЗ", Владимирская область. Экспортирует продукцию из березы в 6 стран.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.Лучших экспортеров России — победителей и призеров федерального этапа — наградят в Москве на форуме "Сделано в России", который состоится 19-20 октября. На форум уже открыта регистрация на сайте.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

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Артем Смирнов

экономика, россия, экспорт, российский экспортный центр (рэц), василий осьмаков, сергей левин, вероника никишина