https://ria.ru/20230822/pravda-1891414992.html

На грани краха. Кеннеди раскрыл секрет, тщательно скрываемый США

На грани краха. Кеннеди раскрыл секрет, тщательно скрываемый США - РИА Новости, 22.08.2023

На грани краха. Кеннеди раскрыл секрет, тщательно скрываемый США

От американцев скрывают правду о плачевном состоянии ВСУ, при этом даже ведущие СМИ признают провал украинского контрнаступления, написал в своем Twitter... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T02:39

2023-08-22T02:39

2023-08-22T12:48

в мире

сша

роберт кеннеди

виктория нуланд

энтони блинкен

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. От американцев скрывают правду о плачевном состоянии ВСУ, при этом даже ведущие СМИ признают провал украинского контрнаступления, написал в своем Twitter кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший.Ранее газета Washington Post сообщила, что, согласно засекреченному прогнозу американской разведки, украинские войска "не смогут дойти" до ключевого города Мелитополя. При этом оценка американских агентов привела к скандалам на закрытых заседаниях в конгрессе США, утверждает издание."Даже Washington Post теперь признает, что разрекламированное украинское "контрнаступление" полностью провалилось. Правда, о которой американцам не говорят, заключается в том, что украинская армия находится на грани краха", - заявил политик.Он задался вопросом, признают ли "неоконсерваторы Байдена", такие как Виктория Нуланд и Энтони Блинкен, поражение и вернутся ли они к идее о переговорах."Или они приблизят человечество на несколько шагов к ядерному уничтожению, удвоив свои усилия, чтобы сохранить лицо в год выборов?" – резюмировал Кеннеди-младший.Киев 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо успехов, а западные кураторы явно разочарованы этими результатами.

https://ria.ru/20230821/f-16-1891403639.html

сша

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в мире, сша, роберт кеннеди, виктория нуланд, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато