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На грани краха. Кеннеди раскрыл секрет, тщательно скрываемый США
На грани краха. Кеннеди раскрыл секрет, тщательно скрываемый США - РИА Новости, 22.08.2023
На грани краха. Кеннеди раскрыл секрет, тщательно скрываемый США
От американцев скрывают правду о плачевном состоянии ВСУ, при этом даже ведущие СМИ признают провал украинского контрнаступления, написал в своем Twitter... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T02:39
2023-08-22T02:39
2023-08-22T12:48
в мире
сша
роберт кеннеди
виктория нуланд
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вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. От американцев скрывают правду о плачевном состоянии ВСУ, при этом даже ведущие СМИ признают провал украинского контрнаступления, написал в своем Twitter кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший.Ранее газета Washington Post сообщила, что, согласно засекреченному прогнозу американской разведки, украинские войска "не смогут дойти" до ключевого города Мелитополя. При этом оценка американских агентов привела к скандалам на закрытых заседаниях в конгрессе США, утверждает издание."Даже Washington Post теперь признает, что разрекламированное украинское "контрнаступление" полностью провалилось. Правда, о которой американцам не говорят, заключается в том, что украинская армия находится на грани краха", - заявил политик.Он задался вопросом, признают ли "неоконсерваторы Байдена", такие как Виктория Нуланд и Энтони Блинкен, поражение и вернутся ли они к идее о переговорах."Или они приблизят человечество на несколько шагов к ядерному уничтожению, удвоив свои усилия, чтобы сохранить лицо в год выборов?" – резюмировал Кеннеди-младший.Киев 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо успехов, а западные кураторы явно разочарованы этими результатами.
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в мире, сша, роберт кеннеди, виктория нуланд, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато
В мире, США, Роберт Кеннеди, Виктория Нуланд, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, НАТО
На грани краха. Кеннеди раскрыл секрет, тщательно скрываемый США
Кеннеди-младший: от американцев скрывают правду о плачевном состоянии ВСУ
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. От американцев скрывают правду о плачевном состоянии ВСУ, при этом даже ведущие СМИ признают провал украинского контрнаступления, написал в своем Twitter кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший.
Ранее газета Washington Post сообщила, что, согласно засекреченному прогнозу американской разведки, украинские войска "не смогут дойти" до ключевого города Мелитополя. При этом оценка американских агентов привела к скандалам на закрытых заседаниях в конгрессе США, утверждает издание.
"Даже Washington Post теперь признает, что разрекламированное украинское "контрнаступление" полностью провалилось. Правда, о которой американцам не говорят, заключается в том, что украинская армия находится на грани краха", - заявил политик.
Он задался вопросом, признают ли "неоконсерваторы Байдена", такие как Виктория Нуланд
и Энтони Блинкен
, поражение и вернутся ли они к идее о переговорах.
"Или они приблизят человечество на несколько шагов к ядерному уничтожению, удвоив свои усилия, чтобы сохранить лицо в год выборов?" – резюмировал Кеннеди-младший.
Киев 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин
, противник не смог достичь каких-либо успехов, а западные кураторы явно разочарованы этими результатами.
Киев оказался в замешательстве из-за задержек поставок F-16, пишут СМИ