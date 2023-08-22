https://ria.ru/20230822/potoki-1891595158.html

Путин рассказал об активных планах по транспортно-логистическим потокам

Путин рассказал об активных планах по транспортно-логистическим потокам - РИА Новости, 22.08.2023

Путин рассказал об активных планах по транспортно-логистическим потокам

Россия активно переориентирует свои транспортно-логистические потоки на надежных партнеров, в том числе из числа стран БРИКС, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T19:24

2023-08-22T19:24

2023-08-22T19:24

экономика

россия

владимир путин

брикс

технологии

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия активно переориентирует свои транспортно-логистические потоки на надежных партнеров, в том числе из числа стран БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин. "Со своей стороны Россия активно переориентирует транспортно-логистические потоки на надёжных зарубежных партнёров, в том числе из государств БРИКС", - сказал Путин в своем видеообращении к участникам делового форума БРИКС. Он считает логичным тот факт, что одним из приоритетов взаимодействия "пятёрки" в целом стало укрепление взаимосвязанности, создание новых устойчивых транспортных магистралей. Среди флагманских проектов России Путин назвал Северный морской путь и новый международный транспортный коридор "Север – Юг". "Эти две сквозные артерии призваны обеспечить кратчайшие и наиболее экономически оптимальные торговые пути, связывающие крупные промышленные, сельскохозяйственные и энергетические узлы с потребительскими рынками", - подчеркнул российский лидер.

https://ria.ru/20230822/klimat-1891592746.html

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экономика, россия, владимир путин, брикс, технологии