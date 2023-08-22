https://ria.ru/20230822/potoki-1891595158.html
Путин рассказал об активных планах по транспортно-логистическим потокам
Путин рассказал об активных планах по транспортно-логистическим потокам - РИА Новости, 22.08.2023
Путин рассказал об активных планах по транспортно-логистическим потокам
Россия активно переориентирует свои транспортно-логистические потоки на надежных партнеров, в том числе из числа стран БРИКС, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:24
2023-08-22T19:24
2023-08-22T19:24
экономика
россия
владимир путин
брикс
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия активно переориентирует свои транспортно-логистические потоки на надежных партнеров, в том числе из числа стран БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин. "Со своей стороны Россия активно переориентирует транспортно-логистические потоки на надёжных зарубежных партнёров, в том числе из государств БРИКС", - сказал Путин в своем видеообращении к участникам делового форума БРИКС. Он считает логичным тот факт, что одним из приоритетов взаимодействия "пятёрки" в целом стало укрепление взаимосвязанности, создание новых устойчивых транспортных магистралей. Среди флагманских проектов России Путин назвал Северный морской путь и новый международный транспортный коридор "Север – Юг". "Эти две сквозные артерии призваны обеспечить кратчайшие и наиболее экономически оптимальные торговые пути, связывающие крупные промышленные, сельскохозяйственные и энергетические узлы с потребительскими рынками", - подчеркнул российский лидер.
https://ria.ru/20230822/klimat-1891592746.html
https://ria.ru/20230822/zerno-1891593724.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1ea5adc018e632b765aabfa3cbe4dd67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, брикс, технологии
Экономика, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Технологии
Путин рассказал об активных планах по транспортно-логистическим потокам
Путин: Россия активно переориентирует транспортно-логистические потоки