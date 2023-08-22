https://ria.ru/20230822/poteri-1891508747.html
ВСУ за сутки потеряли до 240 военных на Южнодонецком направлении
ВСУ за сутки потеряли до 240 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.08.2023
ВСУ за сутки потеряли до 240 военных на Южнодонецком направлении
Украинские военнослужащие за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 240 солдат, две бронемашины, американскую артсистему М777 и британское орудие FH-70,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:20
2023-08-22T14:20
2023-08-22T14:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
старомайорское
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:99:2500:1505_1920x0_80_0_0_f34be9f13cf2b86fb64519a492cc581b.jpg
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Украинские военнослужащие за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 240 солдат, две бронемашины, американскую артсистему М777 и британское орудие FH-70, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Потери противника составили до 240 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что на южнодонецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение четырем скоплениям живой силы и техники украинских военных в районах Макаровки, Старомайорского и Урожайного в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
старомайорское
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_46caec9a969989d70dae41bfa308ee93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, старомайорское
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Старомайорское
ВСУ за сутки потеряли до 240 военных на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 240 военных на Южнодонецком направлении