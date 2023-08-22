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ВСУ за сутки потеряли до 240 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/poteri-1891508747.html
ВСУ за сутки потеряли до 240 военных на Южнодонецком направлении
ВСУ за сутки потеряли до 240 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.08.2023
ВСУ за сутки потеряли до 240 военных на Южнодонецком направлении
Украинские военнослужащие за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 240 солдат, две бронемашины, американскую артсистему М777 и британское орудие FH-70,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:20
2023-08-22T14:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
старомайорское
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Украинские военнослужащие за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 240 солдат, две бронемашины, американскую артсистему М777 и британское орудие FH-70, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Потери противника составили до 240 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что на южнодонецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение четырем скоплениям живой силы и техники украинских военных в районах Макаровки, Старомайорского и Урожайного в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, старомайорское
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Старомайорское
ВСУ за сутки потеряли до 240 военных на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 240 военных на Южнодонецком направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Украинские военнослужащие за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 240 солдат, две бронемашины, американскую артсистему М777 и британское орудие FH-70, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"Потери противника составили до 240 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что на южнодонецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение четырем скоплениям живой силы и техники украинских военных в районах Макаровки, Старомайорского и Урожайного в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСтаромайорское
 
 
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