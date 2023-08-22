https://ria.ru/20230822/poteri-1891508747.html

ВСУ за сутки потеряли до 240 военных на Южнодонецком направлении

ВСУ за сутки потеряли до 240 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.08.2023

ВСУ за сутки потеряли до 240 военных на Южнодонецком направлении

Украинские военнослужащие за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 240 солдат, две бронемашины, американскую артсистему М777 и британское орудие FH-70,... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:20

2023-08-22T14:20

2023-08-22T14:20

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

старомайорское

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Украинские военнослужащие за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 240 солдат, две бронемашины, американскую артсистему М777 и британское орудие FH-70, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Потери противника составили до 240 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что на южнодонецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение четырем скоплениям живой силы и техники украинских военных в районах Макаровки, Старомайорского и Урожайного в ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

старомайорское

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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, старомайорское