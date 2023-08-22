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Число пострадавших в ДТП с автобусами на Кубани увеличилось до 11 - РИА Новости, 22.08.2023
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13:36 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/postradavshie-1891496744.html
Число пострадавших в ДТП с автобусами на Кубани увеличилось до 11
Число пострадавших в ДТП с автобусами на Кубани увеличилось до 11 - РИА Новости, 22.08.2023
Число пострадавших в ДТП с автобусами на Кубани увеличилось до 11
Одиннадцать человек, включая четырех детей, пострадали в дорожной аварии с рейсовыми автобусами в Туапсинском районе Кубани, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T13:36
2023-08-22T13:36
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Одиннадцать человек, включая четырех детей, пострадали в дорожной аварии с рейсовыми автобусами в Туапсинском районе Кубани, сообщили в пресс-службе администрации района. По данным властей, во вторник утром на трассе Майкоп-Туапсе в районе поселка Кирпичного произошла авария с участием двух рейсовых автобусов. Предварительно, водитель автобуса ПАЗ, следующий по маршруту Туапсе-Георгиевское, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ, идущим по маршруту Кривенковское-Туапсе. Ранее сообщалось о пяти пострадавших: трое взрослых и двое детей. Прокуратура и СУСК РФ по Краснодарскому краю организовали проверку. "В результате аварии оба водителя получили травмы средней тяжести и были госпитализированы. Всего в ДТП различные повреждения получили 11 человек, включая четырех детей. Трое пострадавших находятся в ТЦРБ №1 Туапсе, один – в ТЦРБ №3 села Шаумяна. Пострадавшим с легкими травмами медицинская помощь была оказана на месте происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент движение по трассе восстановлено.
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туапсинский район
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происшествия, туапсинский район, краснодарский край
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край
Число пострадавших в ДТП с автобусами на Кубани увеличилось до 11

Число пострадавших в ДТП на Кубани увеличилось до 11, включая четырех детей

© Фото : МВД МедиаДТП с участием двух автобусов в районе населенного пункта Кирпичное Туапсинского района
ДТП с участием двух автобусов в районе населенного пункта Кирпичное Туапсинского района - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : МВД Медиа
ДТП с участием двух автобусов в районе населенного пункта Кирпичное Туапсинского района
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Одиннадцать человек, включая четырех детей, пострадали в дорожной аварии с рейсовыми автобусами в Туапсинском районе Кубани, сообщили в пресс-службе администрации района.
По данным властей, во вторник утром на трассе Майкоп-Туапсе в районе поселка Кирпичного произошла авария с участием двух рейсовых автобусов. Предварительно, водитель автобуса ПАЗ, следующий по маршруту Туапсе-Георгиевское, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ, идущим по маршруту Кривенковское-Туапсе. Ранее сообщалось о пяти пострадавших: трое взрослых и двое детей. Прокуратура и СУСК РФ по Краснодарскому краю организовали проверку.
"В результате аварии оба водителя получили травмы средней тяжести и были госпитализированы. Всего в ДТП различные повреждения получили 11 человек, включая четырех детей. Трое пострадавших находятся в ТЦРБ №1 Туапсе, один – в ТЦРБ №3 села Шаумяна. Пострадавшим с легкими травмами медицинская помощь была оказана на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент движение по трассе восстановлено.
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ПроисшествияТуапсинский районКраснодарский край
 
 
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