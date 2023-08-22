Число пострадавших в ДТП с автобусами на Кубани увеличилось до 11
Число пострадавших в ДТП на Кубани увеличилось до 11, включая четырех детей
© Фото : МВД МедиаДТП с участием двух автобусов в районе населенного пункта Кирпичное Туапсинского района
ДТП с участием двух автобусов в районе населенного пункта Кирпичное Туапсинского района
КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Одиннадцать человек, включая четырех детей, пострадали в дорожной аварии с рейсовыми автобусами в Туапсинском районе Кубани, сообщили в пресс-службе администрации района.
По данным властей, во вторник утром на трассе Майкоп-Туапсе в районе поселка Кирпичного произошла авария с участием двух рейсовых автобусов. Предварительно, водитель автобуса ПАЗ, следующий по маршруту Туапсе-Георгиевское, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ, идущим по маршруту Кривенковское-Туапсе. Ранее сообщалось о пяти пострадавших: трое взрослых и двое детей. Прокуратура и СУСК РФ по Краснодарскому краю организовали проверку.
"В результате аварии оба водителя получили травмы средней тяжести и были госпитализированы. Всего в ДТП различные повреждения получили 11 человек, включая четырех детей. Трое пострадавших находятся в ТЦРБ №1 Туапсе, один – в ТЦРБ №3 села Шаумяна. Пострадавшим с легкими травмами медицинская помощь была оказана на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент движение по трассе восстановлено.