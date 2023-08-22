https://ria.ru/20230822/postradavshie-1891496744.html

Число пострадавших в ДТП с автобусами на Кубани увеличилось до 11

Число пострадавших в ДТП с автобусами на Кубани увеличилось до 11 - РИА Новости, 22.08.2023

Число пострадавших в ДТП с автобусами на Кубани увеличилось до 11

Одиннадцать человек, включая четырех детей, пострадали в дорожной аварии с рейсовыми автобусами в Туапсинском районе Кубани, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T13:36

2023-08-22T13:36

2023-08-22T13:36

происшествия

туапсинский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Одиннадцать человек, включая четырех детей, пострадали в дорожной аварии с рейсовыми автобусами в Туапсинском районе Кубани, сообщили в пресс-службе администрации района. По данным властей, во вторник утром на трассе Майкоп-Туапсе в районе поселка Кирпичного произошла авария с участием двух рейсовых автобусов. Предварительно, водитель автобуса ПАЗ, следующий по маршруту Туапсе-Георгиевское, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ, идущим по маршруту Кривенковское-Туапсе. Ранее сообщалось о пяти пострадавших: трое взрослых и двое детей. Прокуратура и СУСК РФ по Краснодарскому краю организовали проверку. "В результате аварии оба водителя получили травмы средней тяжести и были госпитализированы. Всего в ДТП различные повреждения получили 11 человек, включая четырех детей. Трое пострадавших находятся в ТЦРБ №1 Туапсе, один – в ТЦРБ №3 села Шаумяна. Пострадавшим с легкими травмами медицинская помощь была оказана на месте происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент движение по трассе восстановлено.

https://ria.ru/20230822/dtp-1891424196.html

туапсинский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, туапсинский район, краснодарский край