https://ria.ru/20230822/postavki-1891591076.html

России намеренно препятствуют в поставках зерна и удобрений, заявил Путин

России намеренно препятствуют в поставках зерна и удобрений, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2023

России намеренно препятствуют в поставках зерна и удобрений, заявил Путин

России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, лицемерно обвиняя в сложностях на мировых рынках, заявил президент РФ Владимир Путин в своем... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T19:10

2023-08-22T19:10

2023-08-22T19:23

экономика

россия

африка

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, лицемерно обвиняя в сложностях на мировых рынках, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС.Глава государства отметил, что экспорт российских зерновых в Африку в 2022 году составил 11,5 миллиона тонн, а за первые шесть месяцев 2023 года – уже почти 10 миллионов тонн. "И это несмотря на введённые против нас незаконные санкции, которые серьёзно затрудняют экспорт российского продовольствия, усложняют транспортную логистику, страхование и проводку банковских платежей", - сказал он."России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж и при этом лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом рынке. Это отчётливо проявилось при реализации так называемой зерновой сделки, заключённой с участием Секретариата ООН и изначально нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам", - заявил Путин.

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россия

африка

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экономика, россия, африка, владимир путин, брикс, оон