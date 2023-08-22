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России намеренно препятствуют в поставках зерна и удобрений, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2023
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19:10 22.08.2023 (обновлено: 19:23 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/postavki-1891591076.html
России намеренно препятствуют в поставках зерна и удобрений, заявил Путин
России намеренно препятствуют в поставках зерна и удобрений, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2023
России намеренно препятствуют в поставках зерна и удобрений, заявил Путин
России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, лицемерно обвиняя в сложностях на мировых рынках, заявил президент РФ Владимир Путин в своем... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:10
2023-08-22T19:23
экономика
россия
африка
владимир путин
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, лицемерно обвиняя в сложностях на мировых рынках, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС.Глава государства отметил, что экспорт российских зерновых в Африку в 2022 году составил 11,5 миллиона тонн, а за первые шесть месяцев 2023 года – уже почти 10 миллионов тонн. "И это несмотря на введённые против нас незаконные санкции, которые серьёзно затрудняют экспорт российского продовольствия, усложняют транспортную логистику, страхование и проводку банковских платежей", - сказал он."России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж и при этом лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом рынке. Это отчётливо проявилось при реализации так называемой зерновой сделки, заключённой с участием Секретариата ООН и изначально нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам", - заявил Путин.
https://ria.ru/20230822/turtsiya-1891432230.html
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экономика, россия, африка, владимир путин, брикс, оон
Экономика, Россия, Африка, Владимир Путин, БРИКС, ООН
России намеренно препятствуют в поставках зерна и удобрений, заявил Путин

Путин: России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, лицемерно обвиняя в сложностях на мировых рынках, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС.
Глава государства отметил, что экспорт российских зерновых в Африку в 2022 году составил 11,5 миллиона тонн, а за первые шесть месяцев 2023 года – уже почти 10 миллионов тонн. "И это несмотря на введённые против нас незаконные санкции, которые серьёзно затрудняют экспорт российского продовольствия, усложняют транспортную логистику, страхование и проводку банковских платежей", - сказал он.
"России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж и при этом лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом рынке. Это отчётливо проявилось при реализации так называемой зерновой сделки, заключённой с участием Секретариата ООН и изначально нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам", - заявил Путин.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В Анкаре опровергли сообщения о "тайных переговорах" по зерновой сделке
Вчера, 08:39
 
ЭкономикаРоссияАфрикаВладимир ПутинБРИКСООН
 
 
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