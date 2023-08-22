https://ria.ru/20230822/pomosch-1891505382.html

Зеленский: Европа предоставит Украине новые пакеты военной помощи

Зеленский: Европа предоставит Украине новые пакеты военной помощи - РИА Новости, 22.08.2023

Зеленский: Европа предоставит Украине новые пакеты военной помощи

Владимир Зеленский заявил, что в ходе его последних визитов в европейские страны удалось достичь договоренностей о предоставлении по меньшей мере четырех новых... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:08

2023-08-22T14:08

2023-08-22T14:08

в мире

украина

владимир зеленский

нато

f-16

россия

киев

метте фредериксен

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в ходе его последних визитов в европейские страны удалось достичь договоренностей о предоставлении по меньшей мере четырех новых военных пакетов помощи, а также есть решение о поставе американских истребителей F-16 Киеву. "Результатами визитов в течение этих четырех дней являются по меньшей мере четыре новых оборонных пакета от наших партнеров. А основное, чего мы достигли, это открытие для нашего государства поставок F-16. Мы договорились о конкретном количестве первой поставки самолетов от Дании и Нидерландов. Работаем над еще большим результатом", - сказал Зеленский в эфире телемарафона во время ветеранского форума. Он отметил, что встретился с украинскими военными, которые уже начали тренировки в Дании. По его словам, украинские пилоты начнут обучение в других странах авиационной коалиции по расширенной программе тренировок. На выходных Зеленский с рабочим визитом посетил Швецию, Нидерланды и Данию, а позже отправился в Афины для встречи с лидерами стран на Западных Балканах. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42. Россия ранее уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230822/kontrnastuplenie-1891503788.html

https://ria.ru/20230822/ukraina-1891437236.html

украина

россия

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, f-16, россия, киев, метте фредериксен