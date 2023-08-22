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Еврокомиссия перевела Украине транш макрофинансовой помощи - РИА Новости, 22.08.2023
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12:51 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/pomosch-1891486263.html
Еврокомиссия перевела Украине транш макрофинансовой помощи
Еврокомиссия перевела Украине транш макрофинансовой помощи - РИА Новости, 22.08.2023
Еврокомиссия перевела Украине транш макрофинансовой помощи
Европейская комиссия сообщила, что перевела во вторник Украине очередной ежемесячный транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:51
2023-08-22T12:51
украина
киев
валдис домбровскис
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Европейская комиссия сообщила, что перевела во вторник Украине очередной ежемесячный транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро. "Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по восстановлению хозяйства и поддержанию функционирования государства. Сегодня мы выплатили очередные 1,5 миллиарда евро", - указывается в сообщении Еврокомиссии. Общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2023 год составляет 18 миллиардов евро, предыдущий транш в 1,5 миллиарда евро был переведен Киеву в июле этого года. Ранее ЕК предложила предусмотреть в бюджете Евросоюза дополнительно 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 годы (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) на оказание финпомощи Украине. Однако, как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, начиная с 2024 года, европейская помощь не будет безусловной, для получения финансирования ЕС Киев должен будет подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.
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украина, киев, валдис домбровскис, еврокомиссия, евросоюз
Украина, Киев, Валдис Домбровскис, Еврокомиссия, Евросоюз
Еврокомиссия перевела Украине транш макрофинансовой помощи

ЕК перевела Украине 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Европейская комиссия сообщила, что перевела во вторник Украине очередной ежемесячный транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро.
"Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по восстановлению хозяйства и поддержанию функционирования государства. Сегодня мы выплатили очередные 1,5 миллиарда евро", - указывается в сообщении Еврокомиссии.
Общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2023 год составляет 18 миллиардов евро, предыдущий транш в 1,5 миллиарда евро был переведен Киеву в июле этого года.
Ранее ЕК предложила предусмотреть в бюджете Евросоюза дополнительно 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 годы (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) на оказание финпомощи Украине. Однако, как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, начиная с 2024 года, европейская помощь не будет безусловной, для получения финансирования ЕС Киев должен будет подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.
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УкраинаКиевВалдис ДомбровскисЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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