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Бербок заявила о российских минных полях "размером с Западную Германию" - РИА Новости, 22.08.2023
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17:11 22.08.2023 (обновлено: 18:25 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/polya-1891558834.html
Бербок заявила о российских минных полях "размером с Западную Германию"
Бербок заявила о российских минных полях "размером с Западную Германию" - РИА Новости, 22.08.2023
Бербок заявила о российских минных полях "размером с Западную Германию"
Россия соорудила в зоне своей военной операции против Киева минные поля площадью с Западную Германию, и Киев просит у западных партнеров средства их... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:11
2023-08-22T18:25
в мире
технологии
киев
россия
анналена бербок
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия соорудила в зоне своей военной операции против Киева минные поля площадью с Западную Германию, и Киев просит у западных партнеров средства их преодоления, заявила во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок. "Ситуация сейчас такова, что есть гигантские минные поля, прежде всего на востоке Украины... В таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. Есть оценки, что сооруженные минные поля примерно размером с Западную Германию. Соответственно, вопрос в том, как можно преодолеть эти минные поля", - сказала Бербок на пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной. Украинское контрнаступление на Южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230822/vsu-1891558294.html
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в мире, технологии, киев, россия, анналена бербок, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, мид германии, энтони блинкен, нато
В мире, Технологии, Киев, Россия, Анналена Бербок, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, МИД Германии, Энтони Блинкен, НАТО
Бербок заявила о российских минных полях "размером с Западную Германию"

Бербок: Россия в зоне СВО соорудила минные поля "размером с Западную Германию"

© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZГлава МИД Германии Анналена Бербок во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной в Министерстве иностранных дел в Берлине
Глава МИД Германии Анналена Бербок во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной в Министерстве иностранных дел в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
Глава МИД Германии Анналена Бербок во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной в Министерстве иностранных дел в Берлине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия соорудила в зоне своей военной операции против Киева минные поля площадью с Западную Германию, и Киев просит у западных партнеров средства их преодоления, заявила во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
«
"Ситуация сейчас такова, что есть гигантские минные поля, прежде всего на востоке Украины... В таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. Есть оценки, что сооруженные минные поля примерно размером с Западную Германию. Соответственно, вопрос в том, как можно преодолеть эти минные поля", - сказала Бербок на пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
"Харьков заблокируют". Генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ
Вчера, 17:08
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего бойца
Вчера, 09:08
 
В миреТехнологииКиевРоссияАнналена БербокУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМИД ГерманииЭнтони БлинкенНАТО
 
 
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