https://ria.ru/20230822/polya-1891558834.html

Бербок заявила о российских минных полях "размером с Западную Германию"

Бербок заявила о российских минных полях "размером с Западную Германию" - РИА Новости, 22.08.2023

Бербок заявила о российских минных полях "размером с Западную Германию"

Россия соорудила в зоне своей военной операции против Киева минные поля площадью с Западную Германию, и Киев просит у западных партнеров средства их... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T17:11

2023-08-22T17:11

2023-08-22T18:25

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия соорудила в зоне своей военной операции против Киева минные поля площадью с Западную Германию, и Киев просит у западных партнеров средства их преодоления, заявила во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок. "Ситуация сейчас такова, что есть гигантские минные поля, прежде всего на востоке Украины... В таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. Есть оценки, что сооруженные минные поля примерно размером с Западную Германию. Соответственно, вопрос в том, как можно преодолеть эти минные поля", - сказала Бербок на пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной. Украинское контрнаступление на Южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230822/vsu-1891558294.html

https://ria.ru/20230822/vsu-1891435678.html

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