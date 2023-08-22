https://ria.ru/20230822/politseyskiy-1891549912.html
В горах Дагестана во время камнепада погиб полицейский
В горах Дагестана во время камнепада погиб полицейский - РИА Новости, 22.08.2023
В горах Дагестана во время камнепада погиб полицейский
Два человека, в том числе сотрудник полиции, погибли в результате падения автомобиля в обрыв в горах Дагестана, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:44
2023-08-22T16:44
2023-08-22T16:44
происшествия
республика дагестан
мвд по республике дагестан
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МАХАЧКАЛА, 22 авг - РИА Новости. Два человека, в том числе сотрудник полиции, погибли в результате падения автомобиля в обрыв в горах Дагестана, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, в понедельник около 7.00 мск в Тляратинском районе Дагестана из-за камнепада "ВАЗ-21102" под управлением 48-летнего местного жителя сорвался в обрыв высотой около 500 метров. "В результате произошедшего водитель автомобиля и его пассажир, 36-летний местный житель, от полученных травм скончались на месте происшествия", – говорится в сообщении. Руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева уточнила в своем Telegram-канале, что один из погибших – лейтенант полиции Тажудин Гусейнов, работавший в Тляратинском районе.
https://ria.ru/20230814/kamnepad-1889931033.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, мвд по республике дагестан
Происшествия, Республика Дагестан, МВД по Республике Дагестан
В горах Дагестана во время камнепада погиб полицейский
Полицейский погиб в результате падения автомобиля в обрыв в горах Дагестана