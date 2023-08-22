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Эрдоган — на раскаленной сковороде: не надо обманывать Путина - РИА Новости, 22.08.2023
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17:46 22.08.2023 (обновлено: 18:40 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/politika-1891562812.html
Эрдоган — на раскаленной сковороде: не надо обманывать Путина
Эрдоган — на раскаленной сковороде: не надо обманывать Путина - РИА Новости, 22.08.2023
Эрдоган — на раскаленной сковороде: не надо обманывать Путина
Активность турецкой стороны набирает обороты прямо-таки не по дням, а по часам. Из Анкары беспрерывным потоком следуют официальные заявления и инсайды... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:46
2023-08-22T18:40
аналитика
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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Активность турецкой стороны набирает обороты прямо-таки не по дням, а по часам. Из Анкары беспрерывным потоком следуют официальные заявления и инсайды. Последних больше. Самый свежий: по сведениям турецких СМИ, президент Эрдоган в ближайшие дни посетит Россию для переговоров со своим российским коллегой.Причина — необходимость возобновления зерновой сделки. И судя по огромным усилиям, прикладываемым турками в данном направлении, это принципиально важный для них вопрос.Правда, вот незадача: со стороны России практически нет никакой реакции, и все эти тонкие намеки, прозрачные месседжи и даже прямые предложения пропадают втуне игнора Москвы.И Реджепу Тайипу Эрдогану некого винить в таком положении дел, кроме себя самого. Он сделал все от него зависящее, чтобы ситуация пришла именно к нынешнему состоянию.Стоит напомнить увлекательную интригу событий последних месяцев.России зерновая сделка была невыгодна, поскольку Запад не выполнял условия участия Москвы в соглашении. Причин, по которым российская сторона все-таки соглашалась неоднократно на ее продление, было несколько, и одной из них являлось желание поддержать Эрдогана в очень сложной для него предвыборной кампании. Турецкому лидеру можно предъявить множество претензий, но проводящий суверенную политику руководитель в любом случае лучше, нежели марионетка Вашингтона.Эрдоган успешно переизбрался в мае. Зерновая сделка истекала 17 июля, но уже за две-три недели до этого срока стало понятно, что на этот раз Москва без выполнения перед ней обязательств на дальнейшее продление не пойдет. И 8 июля Эрдоган передал Украине командиров "Азова"*, которые — по его личному поручительству — должны были находиться в Турции до конца конфликта.Тогда сразу высказывались предположения, что турецкий лидер, осознав, что зерновой коридор закрывается, заранее "вставил шпильку" Москве, нарушив тем самым данное слово. Скандал в России, как все помнят, поднялся тогда знатный, на руководство страны посыпались самые резкие обвинения. Причем Эрдоган плеснул бензинчика в костер своими комментариями, которые звучали почти оскорбительно. Например, он заявил, что обсудит эту тему с Путиным в августе, когда тот посетит Турцию. Выглядело это так, будто он вызывает российского президента к себе на ковер.Однако, как и всегда с Путиным, не стоит делать скороспелых выводов.Август почти прошел, и до турецкой стороны дошло, что Путин таки не приедет. Несколько дней назад из Анкары появилась неофициальная информация, что российский лидер может приехать в сентябре, но, очевидно, из Москвы дали понять, что на это также рассчитывать не стоит. А вот теперь турецкая сторона прощупывает возможность визита самого Эрдогана в Россию. И судя по лихорадочной активности, припекает у турок очень серьезно.Реджеп Тайип Эрдоган — незаурядный лидер, демонстрирующий феноменальный талант лавировать в бурных водах мировой политики, успешно выторговывая для своей страны выгоды и возможности. Но это оборачивается и, пожалуй, самой большой его уязвимостью: умея блестяще использовать возникающие возможности для сиюминутного тактического успеха, он теряет из виду стратегическую перспективу.Ну да, полтора месяца назад Эрдоган подложил российскому руководству и лично Путину свинью, отпустив азовцев*, причем нарушил тем самым взятые на себя обязательства. А о том, что российский президент крайне чувствителен к вопросу соблюдения данного слова, очень хорошо известно.В результате всего полтора месяца спустя удовольствие от поставленной России подножки растворилось в воздухе, зато теперь перед турками встал вопрос глухой стены, в которую упирается Анкара при взаимодействии с Москвой.Теперь все желающие смогут с интересом понаблюдать, как Турция будет ее ломать.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230822/turtsiya-1891432230.html
https://ria.ru/20230822/erdogan-1891431822.html
https://ria.ru/20230819/otnosheniya-1890985000.html
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Ирина Алкснис
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аналитика, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
Аналитика, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин

Эрдоган — на раскаленной сковороде: не надо обманывать Путина

© AP Photo / Nedim Enginsoy Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Никосию
 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Никосию - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Nedim Enginsoy
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Никосию
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Активность турецкой стороны набирает обороты прямо-таки не по дням, а по часам. Из Анкары беспрерывным потоком следуют официальные заявления и инсайды. Последних больше. Самый свежий: по сведениям турецких СМИ, президент Эрдоган в ближайшие дни посетит Россию для переговоров со своим российским коллегой.
Причина — необходимость возобновления зерновой сделки. И судя по огромным усилиям, прикладываемым турками в данном направлении, это принципиально важный для них вопрос.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В Анкаре опровергли сообщения о "тайных переговорах" по зерновой сделке
Вчера, 08:39
Правда, вот незадача: со стороны России практически нет никакой реакции, и все эти тонкие намеки, прозрачные месседжи и даже прямые предложения пропадают втуне игнора Москвы.
И Реджепу Тайипу Эрдогану некого винить в таком положении дел, кроме себя самого. Он сделал все от него зависящее, чтобы ситуация пришла именно к нынешнему состоянию.
Стоит напомнить увлекательную интригу событий последних месяцев.
России зерновая сделка была невыгодна, поскольку Запад не выполнял условия участия Москвы в соглашении. Причин, по которым российская сторона все-таки соглашалась неоднократно на ее продление, было несколько, и одной из них являлось желание поддержать Эрдогана в очень сложной для него предвыборной кампании. Турецкому лидеру можно предъявить множество претензий, но проводящий суверенную политику руководитель в любом случае лучше, нежели марионетка Вашингтона.
Эрдоган успешно переизбрался в мае. Зерновая сделка истекала 17 июля, но уже за две-три недели до этого срока стало понятно, что на этот раз Москва без выполнения перед ней обязательств на дальнейшее продление не пойдет. И 8 июля Эрдоган передал Украине командиров "Азова"*, которые — по его личному поручительству — должны были находиться в Турции до конца конфликта.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Эрдоган продолжит переговоры с Путиным и Зеленским, сообщил источник
Вчера, 08:36
Тогда сразу высказывались предположения, что турецкий лидер, осознав, что зерновой коридор закрывается, заранее "вставил шпильку" Москве, нарушив тем самым данное слово. Скандал в России, как все помнят, поднялся тогда знатный, на руководство страны посыпались самые резкие обвинения. Причем Эрдоган плеснул бензинчика в костер своими комментариями, которые звучали почти оскорбительно. Например, он заявил, что обсудит эту тему с Путиным в августе, когда тот посетит Турцию. Выглядело это так, будто он вызывает российского президента к себе на ковер.
Однако, как и всегда с Путиным, не стоит делать скороспелых выводов.
Август почти прошел, и до турецкой стороны дошло, что Путин таки не приедет. Несколько дней назад из Анкары появилась неофициальная информация, что российский лидер может приехать в сентябре, но, очевидно, из Москвы дали понять, что на это также рассчитывать не стоит. А вот теперь турецкая сторона прощупывает возможность визита самого Эрдогана в Россию. И судя по лихорадочной активности, припекает у турок очень серьезно.
Акиф Чагатай Кылыч - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Советник Эрдогана охарактеризовал отношения Турции и России
19 августа, 11:00
Реджеп Тайип Эрдоган — незаурядный лидер, демонстрирующий феноменальный талант лавировать в бурных водах мировой политики, успешно выторговывая для своей страны выгоды и возможности. Но это оборачивается и, пожалуй, самой большой его уязвимостью: умея блестяще использовать возникающие возможности для сиюминутного тактического успеха, он теряет из виду стратегическую перспективу.
Ну да, полтора месяца назад Эрдоган подложил российскому руководству и лично Путину свинью, отпустив азовцев*, причем нарушил тем самым взятые на себя обязательства. А о том, что российский президент крайне чувствителен к вопросу соблюдения данного слова, очень хорошо известно.
В результате всего полтора месяца спустя удовольствие от поставленной России подножки растворилось в воздухе, зато теперь перед турками встал вопрос глухой стены, в которую упирается Анкара при взаимодействии с Москвой.
Теперь все желающие смогут с интересом понаблюдать, как Турция будет ее ломать.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Турция продолжит усилия для возобновления зерновой сделки, заявил Эрдоган
21 августа, 20:08
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
АналитикаРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
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