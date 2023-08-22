https://ria.ru/20230822/politika-1891562812.html

Эрдоган — на раскаленной сковороде: не надо обманывать Путина

Эрдоган — на раскаленной сковороде: не надо обманывать Путина - РИА Новости, 22.08.2023

Эрдоган — на раскаленной сковороде: не надо обманывать Путина

Активность турецкой стороны набирает обороты прямо-таки не по дням, а по часам. Из Анкары беспрерывным потоком следуют официальные заявления и инсайды... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T17:46

2023-08-22T17:46

2023-08-22T18:40

аналитика

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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Активность турецкой стороны набирает обороты прямо-таки не по дням, а по часам. Из Анкары беспрерывным потоком следуют официальные заявления и инсайды. Последних больше. Самый свежий: по сведениям турецких СМИ, президент Эрдоган в ближайшие дни посетит Россию для переговоров со своим российским коллегой.Причина — необходимость возобновления зерновой сделки. И судя по огромным усилиям, прикладываемым турками в данном направлении, это принципиально важный для них вопрос.Правда, вот незадача: со стороны России практически нет никакой реакции, и все эти тонкие намеки, прозрачные месседжи и даже прямые предложения пропадают втуне игнора Москвы.И Реджепу Тайипу Эрдогану некого винить в таком положении дел, кроме себя самого. Он сделал все от него зависящее, чтобы ситуация пришла именно к нынешнему состоянию.Стоит напомнить увлекательную интригу событий последних месяцев.России зерновая сделка была невыгодна, поскольку Запад не выполнял условия участия Москвы в соглашении. Причин, по которым российская сторона все-таки соглашалась неоднократно на ее продление, было несколько, и одной из них являлось желание поддержать Эрдогана в очень сложной для него предвыборной кампании. Турецкому лидеру можно предъявить множество претензий, но проводящий суверенную политику руководитель в любом случае лучше, нежели марионетка Вашингтона.Эрдоган успешно переизбрался в мае. Зерновая сделка истекала 17 июля, но уже за две-три недели до этого срока стало понятно, что на этот раз Москва без выполнения перед ней обязательств на дальнейшее продление не пойдет. И 8 июля Эрдоган передал Украине командиров "Азова"*, которые — по его личному поручительству — должны были находиться в Турции до конца конфликта.Тогда сразу высказывались предположения, что турецкий лидер, осознав, что зерновой коридор закрывается, заранее "вставил шпильку" Москве, нарушив тем самым данное слово. Скандал в России, как все помнят, поднялся тогда знатный, на руководство страны посыпались самые резкие обвинения. Причем Эрдоган плеснул бензинчика в костер своими комментариями, которые звучали почти оскорбительно. Например, он заявил, что обсудит эту тему с Путиным в августе, когда тот посетит Турцию. Выглядело это так, будто он вызывает российского президента к себе на ковер.Однако, как и всегда с Путиным, не стоит делать скороспелых выводов.Август почти прошел, и до турецкой стороны дошло, что Путин таки не приедет. Несколько дней назад из Анкары появилась неофициальная информация, что российский лидер может приехать в сентябре, но, очевидно, из Москвы дали понять, что на это также рассчитывать не стоит. А вот теперь турецкая сторона прощупывает возможность визита самого Эрдогана в Россию. И судя по лихорадочной активности, припекает у турок очень серьезно.Реджеп Тайип Эрдоган — незаурядный лидер, демонстрирующий феноменальный талант лавировать в бурных водах мировой политики, успешно выторговывая для своей страны выгоды и возможности. Но это оборачивается и, пожалуй, самой большой его уязвимостью: умея блестяще использовать возникающие возможности для сиюминутного тактического успеха, он теряет из виду стратегическую перспективу.Ну да, полтора месяца назад Эрдоган подложил российскому руководству и лично Путину свинью, отпустив азовцев*, причем нарушил тем самым взятые на себя обязательства. А о том, что российский президент крайне чувствителен к вопросу соблюдения данного слова, очень хорошо известно.В результате всего полтора месяца спустя удовольствие от поставленной России подножки растворилось в воздухе, зато теперь перед турками встал вопрос глухой стены, в которую упирается Анкара при взаимодействии с Москвой.Теперь все желающие смогут с интересом понаблюдать, как Турция будет ее ломать.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230822/turtsiya-1891432230.html

https://ria.ru/20230822/erdogan-1891431822.html

https://ria.ru/20230819/otnosheniya-1890985000.html

https://ria.ru/20230821/sdelka-1891389368.html

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аналитика, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин