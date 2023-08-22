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Источник не исключил, что встреча Эрдогана и Путина пройдет в России - РИА Новости, 22.08.2023
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08:34 22.08.2023 (обновлено: 09:21 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/politika-1891431499.html
Источник не исключил, что встреча Эрдогана и Путина пройдет в России
Источник не исключил, что встреча Эрдогана и Путина пройдет в России - РИА Новости, 22.08.2023
Источник не исключил, что встреча Эрдогана и Путина пройдет в России
Владимир Путин может провести встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в России, но даты неизвестны, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T08:34
2023-08-22T09:21
политика
россия
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
хакан фидан
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АНКАРА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Путин может провести встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в России, но даты неизвестны, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого президента."Нет, пока никакой конкретики по датам нет. У господина президента действительно очень загруженный график визитов и переговоров вплоть до конца года. Переговоры между соответствующими ведомствами Турции и России относительно визита идут, возможно, некоторые детали прояснятся в ходе анонсированного вчера президентом визита главы МИД в Россию", — сказал собеседник агентства.На вопрос корреспондента РИА Новости, возможно ли, что переговоры пройдут в России, источник отметил, что "такой вариант не исключается".Он пояснил, что все будет зависеть от графиков двух президентов, СМИ получат информацию, когда появится какая-то конкретика.В то же время Эрдоган продолжит телефонные контакты с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, продолжил источник РИА Новости. Главная цель Анкары — добиться устойчивого прекращения огня и возобновления мирных переговоров.Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган условились в ближайшее время точно определиться по месту и срокам двусторонней встречи. По его словам, в повестке двух лидеров — двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки. В свою очередь, Эрдоган сообщил журналистам, что рассчитывает на встречу с Путиным "лицом к лицу" в сентябре, если позволит "загруженный график".
https://ria.ru/20230822/turtsiya-1891432230.html
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политика, россия, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, владимир путин, хакан фидан
Политика, Россия, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Хакан Фидан
Источник не исключил, что встреча Эрдогана и Путина пройдет в России

В администрации Эрдогана допустили, что его встреча с Путиным пройдет в России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Путин может провести встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в России, но даты неизвестны, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого президента.
"Нет, пока никакой конкретики по датам нет. У господина президента действительно очень загруженный график визитов и переговоров вплоть до конца года. Переговоры между соответствующими ведомствами Турции и России относительно визита идут, возможно, некоторые детали прояснятся в ходе анонсированного вчера президентом визита главы МИД в Россию", — сказал собеседник агентства.
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В Анкаре опровергли сообщения о "тайных переговорах" по зерновой сделке
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На вопрос корреспондента РИА Новости, возможно ли, что переговоры пройдут в России, источник отметил, что "такой вариант не исключается".
Он пояснил, что все будет зависеть от графиков двух президентов, СМИ получат информацию, когда появится какая-то конкретика.
В то же время Эрдоган продолжит телефонные контакты с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, продолжил источник РИА Новости. Главная цель Анкары — добиться устойчивого прекращения огня и возобновления мирных переговоров.
Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган условились в ближайшее время точно определиться по месту и срокам двусторонней встречи. По его словам, в повестке двух лидеров — двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки. В свою очередь, Эрдоган сообщил журналистам, что рассчитывает на встречу с Путиным "лицом к лицу" в сентябре, если позволит "загруженный график".
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ПолитикаРоссияТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинХакан Фидан
 
 
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