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Во Франции в перестрелке между наркоторговцами погиб ребенок - РИА Новости, 22.08.2023
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11:34 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/perestrelka-1891466239.html
Во Франции в перестрелке между наркоторговцами погиб ребенок
Во Франции в перестрелке между наркоторговцами погиб ребенок - РИА Новости, 22.08.2023
Во Франции в перестрелке между наркоторговцами погиб ребенок
Десятилетний ребенок погиб в ходе перестрелки, которая, предположительно, произошла между наркоторговцами во французском Ниме, сообщил во вторник глава МВД... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T11:34
2023-08-22T11:34
в мире
франция
жеральд дарманен
происшествия
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ПАРИЖ, 22 авг - РИА Новости. Десятилетний ребенок погиб в ходе перестрелки, которая, предположительно, произошла между наркоторговцами во французском Ниме, сообщил во вторник глава МВД Франции Жеральд Дарманен на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter). "Десятилетний ребенок убит в Ниме во время, по-видимому, сведения счетов между наркоторговцами. Это огромная трагедия, которая не останется безнаказанной", - написал министр. Глава МВД пообещал, что полиция будет усиливать свое присутствие в стране в рамках борьбы с наркотрафиком, и напомнил о многочисленных арестах наркоторговцев за последние недели. Ранее Дарманен сообщил, что направил в Марсель восьмую роту республиканской безопасности (CRS 8) для проведения целенаправленных операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
https://ria.ru/20230808/somneniya-1888923493.html
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в мире, франция, жеральд дарманен, происшествия
В мире, Франция, Жеральд Дарманен, Происшествия
Во Франции в перестрелке между наркоторговцами погиб ребенок

Во Франции в перестрелке между наркоторговцами погиб десятилетний ребенок

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции, Франция
Сотрудники полиции, Франция - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Сотрудники полиции, Франция. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 авг - РИА Новости. Десятилетний ребенок погиб в ходе перестрелки, которая, предположительно, произошла между наркоторговцами во французском Ниме, сообщил во вторник глава МВД Франции Жеральд Дарманен на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).
"Десятилетний ребенок убит в Ниме во время, по-видимому, сведения счетов между наркоторговцами. Это огромная трагедия, которая не останется безнаказанной", - написал министр.
Глава МВД пообещал, что полиция будет усиливать свое присутствие в стране в рамках борьбы с наркотрафиком, и напомнил о многочисленных арестах наркоторговцев за последние недели.
Ранее Дарманен сообщил, что направил в Марсель восьмую роту республиканской безопасности (CRS 8) для проведения целенаправленных операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
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В миреФранцияЖеральд ДарманенПроисшествия
 
 
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