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Режиссер Ларс фон Триер заявил, что жизни россиян тоже имеют значение - РИА Новости, 23.08.2023
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22:43 22.08.2023 (обновлено: 04:36 23.08.2023)
https://ria.ru/20230822/peredacha-1891621519.html
Режиссер Ларс фон Триер заявил, что жизни россиян тоже имеют значение
Режиссер Ларс фон Триер заявил, что жизни россиян тоже имеют значение - РИА Новости, 23.08.2023
Режиссер Ларс фон Триер заявил, что жизни россиян тоже имеют значение
Датский режиссер, сценарист и актер Ларс фон Триер раскритиковал решение Копенгагена передать Киеву истребители F-16, отметив, что "жизни русских тоже имеют... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-22T22:43
2023-08-23T04:36
в мире
украина
сергей лавров
нато
f-16
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ларс фон триер
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Датский режиссер, сценарист и актер Ларс фон Триер раскритиковал решение Копенгагена передать Киеву истребители F-16, отметив, что "жизни русских тоже имеют значение".&quot;Для господина Зеленского и господина Путина, а также не в последнюю очередь для (премьера Дании. — Прим.ред.) госпожи Фредериксен, которая вчера как игривая новоиспеченная влюбленная позировала с улыбкой до ушей в кабине пилота одной из самых страшных современных машин для убийства: жизни русских тоже имеют значение! С уважением, Ларс&quot;, — написал он на своей неверифицированной странице в Instagram*.В минувшую пятницу высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов. По его словам, Киев получит их от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ.В воскресенье премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о планах передать Киеву 19 истребителей F-16. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию и заявил, что пилоты и инженеры уже начали обучение на датской территории.В тот же день Зеленский также встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 истребителя F-16 для нужд ВСУ.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, появление у ВСУ техники, способной нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада. Кроме того, Владимир Путин заявлял, что если Украина получит указанные истребители, но базироваться при этом они будут за ее пределами, Москва рассмотрит варианты их поражения.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230822/obuchenie-1891559952.html
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в мире, украина, сергей лавров, нато, f-16, facebook, ларс фон триер, дания, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Сергей Лавров, НАТО, F-16, Facebook, Ларс Фон Триер, Дания, Россия, Владимир Зеленский
Режиссер Ларс фон Триер заявил, что жизни россиян тоже имеют значение

Режиссер Ларс фон Триер заявил, что жизни россиян тоже имеют значение

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Ларс фон Триер
Режиссер Ларс фон Триер - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Ларс фон Триер. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Датский режиссер, сценарист и актер Ларс фон Триер раскритиковал решение Копенгагена передать Киеву истребители F-16, отметив, что "жизни русских тоже имеют значение".
«

"Для господина Зеленского и господина Путина, а также не в последнюю очередь для (премьера Дании. — Прим.ред.) госпожи Фредериксен, которая вчера как игривая новоиспеченная влюбленная позировала с улыбкой до ушей в кабине пилота одной из самых страшных современных машин для убийства: жизни русских тоже имеют значение! С уважением, Ларс", — написал он на своей неверифицированной странице в Instagram*.

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Вчера, 17:14
В минувшую пятницу высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов. По его словам, Киев получит их от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ.
В воскресенье премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о планах передать Киеву 19 истребителей F-16. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию и заявил, что пилоты и инженеры уже начали обучение на датской территории.
В тот же день Зеленский также встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 истребителя F-16 для нужд ВСУ.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, появление у ВСУ техники, способной нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада. Кроме того, Владимир Путин заявлял, что если Украина получит указанные истребители, но базироваться при этом они будут за ее пределами, Москва рассмотрит варианты их поражения.
* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
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В миреУкраинаСергей ЛавровНАТОF-16FacebookЛарс Фон ТриерДанияРоссияВладимир Зеленский
 
 
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