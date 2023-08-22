https://ria.ru/20230822/peredacha-1891621519.html

Режиссер Ларс фон Триер заявил, что жизни россиян тоже имеют значение

Режиссер Ларс фон Триер заявил, что жизни россиян тоже имеют значение - РИА Новости, 23.08.2023

Режиссер Ларс фон Триер заявил, что жизни россиян тоже имеют значение

Датский режиссер, сценарист и актер Ларс фон Триер раскритиковал решение Копенгагена передать Киеву истребители F-16, отметив, что "жизни русских тоже имеют... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-22T22:43

2023-08-22T22:43

2023-08-23T04:36

в мире

украина

сергей лавров

нато

f-16

facebook

ларс фон триер

дания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589788121_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_372810b99f84a7dda2a55566c415dddc.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Датский режиссер, сценарист и актер Ларс фон Триер раскритиковал решение Копенгагена передать Киеву истребители F-16, отметив, что "жизни русских тоже имеют значение"."Для господина Зеленского и господина Путина, а также не в последнюю очередь для (премьера Дании. — Прим.ред.) госпожи Фредериксен, которая вчера как игривая новоиспеченная влюбленная позировала с улыбкой до ушей в кабине пилота одной из самых страшных современных машин для убийства: жизни русских тоже имеют значение! С уважением, Ларс", — написал он на своей неверифицированной странице в Instagram*.В минувшую пятницу высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов. По его словам, Киев получит их от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ.В воскресенье премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о планах передать Киеву 19 истребителей F-16. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию и заявил, что пилоты и инженеры уже начали обучение на датской территории.В тот же день Зеленский также встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 истребителя F-16 для нужд ВСУ.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, появление у ВСУ техники, способной нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада. Кроме того, Владимир Путин заявлял, что если Украина получит указанные истребители, но базироваться при этом они будут за ее пределами, Москва рассмотрит варианты их поражения.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230822/obuchenie-1891559952.html

https://ria.ru/20230822/ukraina-1891480219.html

украина

дания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сергей лавров, нато, f-16, facebook, ларс фон триер, дания, россия, владимир зеленский