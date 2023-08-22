https://ria.ru/20230822/patrushev-1891425205.html
Патрушев назвал важную и необходимую роль России
Патрушев назвал важную и необходимую роль России - РИА Новости, 22.08.2023
Патрушев назвал важную и необходимую роль России
России выпала важная и необходимая роль – спасти мир от безумия, продвигаемого Западом, в этом ее поддержат дружественные и нейтральные страны, а также народы... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T07:09
2023-08-22T07:09
2023-08-22T07:09
россия
магадан
николай патрушев
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МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. России выпала важная и необходимая роль – спасти мир от безумия, продвигаемого Западом, в этом ее поддержат дружественные и нейтральные страны, а также народы западных стран, но не их политиканы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Человечество, достигнув высокого уровня экономического и технологического развития, столкнулось с вызовом утраты нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов", - констатировал Патрушев, выступая в Магадане на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа. По его словам, "России выпала важная и необходимая роль – спасти мир от безумия, продвигаемого Западом". "Нас, безусловно, поддержат дружественные и нейтральные страны, а также народы западных стран, но не их политиканы, у которых совершенно противоположные задачи", - добавил он. Патрушев считает, что "Россия твердо и последовательно отстаивает свой культурный суверенитет, историю и российские нравственные идеалы, объединяющие нашу многонациональную страну". "Укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России в соответствии со стратегией национальной безопасности Российской Федерации является одним из ключевых стратегических национальных приоритетов, реализация которого должна быть обеспечена органами публичной власти во взаимодействии с институтами гражданского общества", - отметил секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20230822/patrushev-1891424714.html
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россия, магадан, николай патрушев
Россия, Магадан, Николай Патрушев
Патрушев назвал важную и необходимую роль России
Патрушев: роль России заключается в спасении мира от безумия Запада
МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. России выпала важная и необходимая роль – спасти мир от безумия, продвигаемого Западом, в этом ее поддержат дружественные и нейтральные страны, а также народы западных стран, но не их политиканы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Человечество, достигнув высокого уровня экономического и технологического развития, столкнулось с вызовом утраты нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов", - констатировал Патрушев, выступая в Магадане на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа.
По его словам, "России выпала важная и необходимая роль – спасти мир от безумия, продвигаемого Западом". "Нас, безусловно, поддержат дружественные и нейтральные страны, а также народы западных стран, но не их политиканы, у которых совершенно противоположные задачи", - добавил он.
Патрушев считает, что "Россия твердо и последовательно отстаивает свой культурный суверенитет, историю и российские нравственные идеалы, объединяющие нашу многонациональную страну".
"Укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России в соответствии со стратегией национальной безопасности Российской Федерации является одним из ключевых стратегических национальных приоритетов, реализация которого должна быть обеспечена органами публичной власти во взаимодействии с институтами гражданского общества", - отметил секретарь Совбеза.
Победа в СВО поможет формированию полицентричного мира, считает Патрушев