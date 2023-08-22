Рейтинг@Mail.ru
Патрушев назвал важную и необходимую роль России - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:09 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/patrushev-1891425205.html
Патрушев назвал важную и необходимую роль России
Патрушев назвал важную и необходимую роль России - РИА Новости, 22.08.2023
Патрушев назвал важную и необходимую роль России
России выпала важная и необходимая роль – спасти мир от безумия, продвигаемого Западом, в этом ее поддержат дружественные и нейтральные страны, а также народы... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T07:09
2023-08-22T07:09
россия
магадан
николай патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728269152_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_f8e06853f861d80e23b584075ed7c969.jpg
МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. России выпала важная и необходимая роль – спасти мир от безумия, продвигаемого Западом, в этом ее поддержат дружественные и нейтральные страны, а также народы западных стран, но не их политиканы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Человечество, достигнув высокого уровня экономического и технологического развития, столкнулось с вызовом утраты нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов", - констатировал Патрушев, выступая в Магадане на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа. По его словам, "России выпала важная и необходимая роль – спасти мир от безумия, продвигаемого Западом". "Нас, безусловно, поддержат дружественные и нейтральные страны, а также народы западных стран, но не их политиканы, у которых совершенно противоположные задачи", - добавил он. Патрушев считает, что "Россия твердо и последовательно отстаивает свой культурный суверенитет, историю и российские нравственные идеалы, объединяющие нашу многонациональную страну". "Укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России в соответствии со стратегией национальной безопасности Российской Федерации является одним из ключевых стратегических национальных приоритетов, реализация которого должна быть обеспечена органами публичной власти во взаимодействии с институтами гражданского общества", - отметил секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20230822/patrushev-1891424714.html
россия
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728269152_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_03e231a1c185305561ed56280ec023da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, магадан, николай патрушев
Россия, Магадан, Николай Патрушев
Патрушев назвал важную и необходимую роль России

Патрушев: роль России заключается в спасении мира от безумия Запада

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. России выпала важная и необходимая роль – спасти мир от безумия, продвигаемого Западом, в этом ее поддержат дружественные и нейтральные страны, а также народы западных стран, но не их политиканы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Человечество, достигнув высокого уровня экономического и технологического развития, столкнулось с вызовом утраты нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов", - констатировал Патрушев, выступая в Магадане на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа.
По его словам, "России выпала важная и необходимая роль – спасти мир от безумия, продвигаемого Западом". "Нас, безусловно, поддержат дружественные и нейтральные страны, а также народы западных стран, но не их политиканы, у которых совершенно противоположные задачи", - добавил он.
Патрушев считает, что "Россия твердо и последовательно отстаивает свой культурный суверенитет, историю и российские нравственные идеалы, объединяющие нашу многонациональную страну".
"Укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России в соответствии со стратегией национальной безопасности Российской Федерации является одним из ключевых стратегических национальных приоритетов, реализация которого должна быть обеспечена органами публичной власти во взаимодействии с институтами гражданского общества", - отметил секретарь Совбеза.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Победа в СВО поможет формированию полицентричного мира, считает Патрушев
07:03
 
РоссияМагаданНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала