https://ria.ru/20230822/patrushev-1891423152.html

Токио боится упоминать, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки, заявил Патрушев

Токио боится упоминать, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки, заявил Патрушев - РИА Новости, 22.08.2023

Токио боится упоминать, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки, заявил Патрушев

Руководство Японии, заискивая перед США, боится публично вспоминать, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили американцы, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T06:28

2023-08-22T06:28

2023-08-22T06:32

япония

хиросима (префектура)

россия

николай патрушев

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МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. Руководство Японии, заискивая перед США, боится публично вспоминать, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили американцы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Фальсификаторы истории цинично внушают японцам, что агрессором являлась Россия, а американцы пришли к ним как спасители. Но тот факт, что они заживо сожгли в ядерном огне сотни тысяч мирных японских граждан, и вовсе искажается", - сказал Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальнего Востока России. Он отметил, что "на ежегодных траурных мероприятиях, посвященных очередной годовщине атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, руководство Японии, заискивая перед США, боится вспоминать о том, что указанные бомбардировки мирных японских городов в 1945 году осуществили американцы, которые в своей стране открыто об этом заявляют и даже гордятся. "При этом японцы открыто говорят о якобы существующих ядерных угрозах со стороны России", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20230822/yaponiya-1891423023.html

япония

хиросима (префектура)

россия

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япония, хиросима (префектура), россия, николай патрушев, в мире