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Токио боится упоминать, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки, заявил Патрушев - РИА Новости, 22.08.2023
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06:28 22.08.2023 (обновлено: 06:32 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/patrushev-1891423152.html
Токио боится упоминать, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки, заявил Патрушев
Токио боится упоминать, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки, заявил Патрушев - РИА Новости, 22.08.2023
Токио боится упоминать, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки, заявил Патрушев
Руководство Японии, заискивая перед США, боится публично вспоминать, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили американцы, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T06:28
2023-08-22T06:32
япония
хиросима (префектура)
россия
николай патрушев
в мире
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МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. Руководство Японии, заискивая перед США, боится публично вспоминать, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили американцы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Фальсификаторы истории цинично внушают японцам, что агрессором являлась Россия, а американцы пришли к ним как спасители. Но тот факт, что они заживо сожгли в ядерном огне сотни тысяч мирных японских граждан, и вовсе искажается", - сказал Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальнего Востока России. Он отметил, что "на ежегодных траурных мероприятиях, посвященных очередной годовщине атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, руководство Японии, заискивая перед США, боится вспоминать о том, что указанные бомбардировки мирных японских городов в 1945 году осуществили американцы, которые в своей стране открыто об этом заявляют и даже гордятся. "При этом японцы открыто говорят о якобы существующих ядерных угрозах со стороны России", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20230822/yaponiya-1891423023.html
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япония, хиросима (префектура), россия, николай патрушев, в мире
Япония, Хиросима (префектура), Россия, Николай Патрушев, В мире
Токио боится упоминать, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки, заявил Патрушев

Патрушев: Япония боится публично упоминать, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки

© Sputnik | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. Руководство Японии, заискивая перед США, боится публично вспоминать, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили американцы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Фальсификаторы истории цинично внушают японцам, что агрессором являлась Россия, а американцы пришли к ним как спасители. Но тот факт, что они заживо сожгли в ядерном огне сотни тысяч мирных японских граждан, и вовсе искажается", - сказал Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальнего Востока России.
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Он отметил, что "на ежегодных траурных мероприятиях, посвященных очередной годовщине атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, руководство Японии, заискивая перед США, боится вспоминать о том, что указанные бомбардировки мирных японских городов в 1945 году осуществили американцы, которые в своей стране открыто об этом заявляют и даже гордятся. "При этом японцы открыто говорят о якобы существующих ядерных угрозах со стороны России", - добавил Патрушев.
 
ЯпонияХиросима (префектура)РоссияНиколай ПатрушевВ мире
 
 
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