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Патрушев отметил цену, заплаченную Дальним Востоком за милитаризм Токио - РИА Новости, 22.08.2023
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06:15 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/patrushev-1891422730.html
Патрушев отметил цену, заплаченную Дальним Востоком за милитаризм Токио
Патрушев отметил цену, заплаченную Дальним Востоком за милитаризм Токио - РИА Новости, 22.08.2023
Патрушев отметил цену, заплаченную Дальним Востоком за милитаризм Токио
Россия не имеет права забыть цену, которую народы Дальнего Востока заплатили за милитаристские "игры" Японии в XX веке, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T06:15
2023-08-22T06:15
дальний восток
николай патрушев
россия
япония
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МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. Россия не имеет права забыть цену, которую народы Дальнего Востока заплатили за милитаристские "игры" Японии в XX веке, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В начале ХХ века Япония оккупировала Сахалин. За 20 лет этой оккупации японские власти планомерно уничтожали русское население, запрещали русский язык, переименовывали улицы и населенные пункты. Это длилось до сентября 1945 года, когда советские войска за две недели разгромили миллионную Квантунскую армию, освободили Северо-Восточный Китай, Корейский полуостров, Сахалин и Курильские острова", - сказал Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа. "Тем самым были спасены не только сотни тысяч жизней наших союзников, но и миллионы японцев, которых Токио готовил к самоубийственному сопротивлению", - добавил секретарь Совбеза. Скоро, 3 сентября, будет отмечаться День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, напомнил Патрушев. "Несмотря на огромное значение, которое имеет для истории России и всего человечества победа над нацистской Германией, важно помнить и о вкладе нашей страны в окончательный разгром японского милитаризма. Мы не имеем права забывать о цене, которую народы Дальнего Востока заплатили за милитаристские игры Токио", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230822/patrushev-1891422445.html
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дальний восток, николай патрушев, россия, япония
Дальний Восток, Николай Патрушев, Россия, Япония
Патрушев отметил цену, заплаченную Дальним Востоком за милитаризм Токио

Патрушев отметил цену, заплаченную народами Дальнего Востока за милитаризм Токио

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. Россия не имеет права забыть цену, которую народы Дальнего Востока заплатили за милитаристские "игры" Японии в XX веке, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"В начале ХХ века Япония оккупировала Сахалин. За 20 лет этой оккупации японские власти планомерно уничтожали русское население, запрещали русский язык, переименовывали улицы и населенные пункты. Это длилось до сентября 1945 года, когда советские войска за две недели разгромили миллионную Квантунскую армию, освободили Северо-Восточный Китай, Корейский полуостров, Сахалин и Курильские острова", - сказал Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа.
"Тем самым были спасены не только сотни тысяч жизней наших союзников, но и миллионы японцев, которых Токио готовил к самоубийственному сопротивлению", - добавил секретарь Совбеза.
Скоро, 3 сентября, будет отмечаться День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, напомнил Патрушев. "Несмотря на огромное значение, которое имеет для истории России и всего человечества победа над нацистской Германией, важно помнить и о вкладе нашей страны в окончательный разгром японского милитаризма. Мы не имеем права забывать о цене, которую народы Дальнего Востока заплатили за милитаристские игры Токио", - подчеркнул он.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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06:04
 
Дальний ВостокНиколай ПатрушевРоссияЯпония
 
 
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