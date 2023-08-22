https://ria.ru/20230822/patrushev-1891422730.html

Патрушев отметил цену, заплаченную Дальним Востоком за милитаризм Токио

Патрушев отметил цену, заплаченную Дальним Востоком за милитаризм Токио - РИА Новости, 22.08.2023

Патрушев отметил цену, заплаченную Дальним Востоком за милитаризм Токио

Россия не имеет права забыть цену, которую народы Дальнего Востока заплатили за милитаристские "игры" Японии в XX веке, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T06:15

2023-08-22T06:15

2023-08-22T06:15

дальний восток

николай патрушев

россия

япония

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МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. Россия не имеет права забыть цену, которую народы Дальнего Востока заплатили за милитаристские "игры" Японии в XX веке, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В начале ХХ века Япония оккупировала Сахалин. За 20 лет этой оккупации японские власти планомерно уничтожали русское население, запрещали русский язык, переименовывали улицы и населенные пункты. Это длилось до сентября 1945 года, когда советские войска за две недели разгромили миллионную Квантунскую армию, освободили Северо-Восточный Китай, Корейский полуостров, Сахалин и Курильские острова", - сказал Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа. "Тем самым были спасены не только сотни тысяч жизней наших союзников, но и миллионы японцев, которых Токио готовил к самоубийственному сопротивлению", - добавил секретарь Совбеза. Скоро, 3 сентября, будет отмечаться День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, напомнил Патрушев. "Несмотря на огромное значение, которое имеет для истории России и всего человечества победа над нацистской Германией, важно помнить и о вкладе нашей страны в окончательный разгром японского милитаризма. Мы не имеем права забывать о цене, которую народы Дальнего Востока заплатили за милитаристские игры Токио", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230822/patrushev-1891422445.html

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дальний восток, николай патрушев, россия, япония