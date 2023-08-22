https://ria.ru/20230822/patrushev-1891422445.html

Патрушев обвинил "англосаксов" в принижении победы СССР над фашизмом

Патрушев обвинил "англосаксов" в принижении победы СССР над фашизмом - РИА Новости, 22.08.2023

Патрушев обвинил "англосаксов" в принижении победы СССР над фашизмом

Англосаксы со своими союзниками, пытаясь расшатать ситуацию в России, особо стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом, и при этом... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T06:04

2023-08-22T06:04

2023-08-22T06:06

николай патрушев

россия

китай

дальний восток

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МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. Англосаксы со своими союзниками, пытаясь расшатать ситуацию в России, особо стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом, и при этом сознательно замалчивают зверства не только гитлеровцев, но и их близких союзников - японских милитаристов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В целях ослабления России и разобщения нашего общества англосаксы и их союзники используют разные методы и способы деструктивного влияния. Предпринимаются попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать межнациональные конфликты. Особое внимание уделяется фальсификации российской и мировой истории, в том числе умалению роли нашей страны и подвига советского народа в победе над фашизмом", - констатировал Патрушев на совещании по безопасности российского Дальнего Востока. Он отметил, что при этом "сознательно замалчиваются не только зверства немецких нацистов, но и злодеяния японских военных преступников, близких союзников фашистской Германии". "Следует напомнить, что в 1937 году Япония напала на Китай. В Азиатско-Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии практически нет народов и этнических групп, которые бы не пострадали от милитаристской Японии", - добавил секретарь Совбеза. По словам Патрушева, "число жертв в результате агрессии японских военных преступников сопоставимо с числом погибших от рук нацистов в годы Второй мировой войны". "По оценкам некоторых экспертов, количество убитых японцами мирных жителей Китая, Индонезии, Вьетнама, Кореи, Таиланда, Филиппин и других государств Азиатско-Тихоокеанского региона могут достигать 50 миллионов человек", - сказал секретарь Совбеза. "В спецотрядах Квантунской армии велись опыты по умышленному заражению людей чумой, сибирской язвой, холерой, тифом. Чудовищной стала деятельность военно-биологического отряда по номером 731, жертвы которого, в том числе и русские, подвергались изуверским экспериментам. Руководство этого подразделения после войны было вывезено американцами в США для работы над созданием биологического оружия", - отметил Патрушев.

https://ria.ru/20230731/pobeda-1887386580.html

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китай

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николай патрушев, россия, китай, дальний восток