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СК проверяет информацию о найденных человеческих останках под Красноярском - РИА Новости, 22.08.2023
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16:16 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/ostanki-1891543223.html
СК проверяет информацию о найденных человеческих останках под Красноярском
СК проверяет информацию о найденных человеческих останках под Красноярском - РИА Новости, 22.08.2023
СК проверяет информацию о найденных человеческих останках под Красноярском
Следователи начали проверку информации об обнаружении останков человека на юге Красноярского края, сообщили журналистам в региональном следственном управлении... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:16
2023-08-22T16:16
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 22 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку информации об обнаружении останков человека на юге Красноярского края, сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ. Ранее в СМИ появилась информация, что рыбаки в Краснотуранском районе на берегу реки Сыда обнаружили человеческие останки. Очевидцы якобы разглядели фрагменты черепа, позвоночника и ребер. В размещенном видео автор сообщает, что останки могли быть вымыты из древних захоронений. "В таком случае всегда проводится доследственная проверка, следователь выехал на место обнаружения останков, будет назначена экспертиза", - сообщили в СУСК.
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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверяет информацию о найденных человеческих останках под Красноярском

СК проверяет информацию об обнаружении костей человека на юге Красноярского края

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 22 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку информации об обнаружении останков человека на юге Красноярского края, сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.
Ранее в СМИ появилась информация, что рыбаки в Краснотуранском районе на берегу реки Сыда обнаружили человеческие останки. Очевидцы якобы разглядели фрагменты черепа, позвоночника и ребер. В размещенном видео автор сообщает, что останки могли быть вымыты из древних захоронений.
"В таком случае всегда проводится доследственная проверка, следователь выехал на место обнаружения останков, будет назначена экспертиза", - сообщили в СУСК.
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ПроисшествияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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