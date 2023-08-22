https://ria.ru/20230822/ostanki-1891543223.html

СК проверяет информацию о найденных человеческих останках под Красноярском

СК проверяет информацию о найденных человеческих останках под Красноярском - РИА Новости, 22.08.2023

СК проверяет информацию о найденных человеческих останках под Красноярском

Следователи начали проверку информации об обнаружении останков человека на юге Красноярского края, сообщили журналистам в региональном следственном управлении... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:16

2023-08-22T16:16

2023-08-22T16:16

происшествия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 22 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку информации об обнаружении останков человека на юге Красноярского края, сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ. Ранее в СМИ появилась информация, что рыбаки в Краснотуранском районе на берегу реки Сыда обнаружили человеческие останки. Очевидцы якобы разглядели фрагменты черепа, позвоночника и ребер. В размещенном видео автор сообщает, что останки могли быть вымыты из древних захоронений. "В таком случае всегда проводится доследственная проверка, следователь выехал на место обнаружения останков, будет назначена экспертиза", - сообщили в СУСК.

https://ria.ru/20230817/mladenets-1890631721.html

красноярский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)