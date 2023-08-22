https://ria.ru/20230822/orenburg-1891483652.html

Школьники из Запорожья приедут на "Университетскую смену" в Оренбург

Школьники из Запорожья приедут на "Университетскую смену" в Оренбург - РИА Новости, 22.08.2023

Школьники из Запорожья приедут на "Университетскую смену" в Оренбург

Оренбургский государственный университет (ОГУ) встретит 40 гостей из Запорожской области для участия в проекте "Университетская смена", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T13:06

2023-08-22T13:06

2023-08-22T13:06

оренбургская область

оренбург

запорожье

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ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Оренбургский государственный университет (ОГУ) встретит 40 гостей из Запорожской области для участия в проекте "Университетская смена", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Участников предстоящей смены в "Городе детства" ждет знакомство с достопримечательностями Оренбуржья и с ОГУ. Они смогут получить новые знания и навыки, а также отдохнуть и оздоровиться. Команда вуза разработала более двух десятков разнообразных мероприятий, говорится в сообщении. ОГУ проведет "Университетскую смену" во второй раз: в августе прошлого года вуз принимал 55 ребят из Донецкой Народной Республики, отметили в пресс-службе. Там напомнили, что проект реализуется министерством науки и высшего образования России совместно с министерством просвещения РФ и Российским движением детей и молодежи "Движение первых".

https://ria.ru/20230816/orenburzhe-1890428021.html

оренбург

запорожье

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Артем Смирнов

оренбург, запорожье