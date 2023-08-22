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Школьники из Запорожья приедут на "Университетскую смену" в Оренбург - РИА Новости, 22.08.2023
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Оренбургская область
 
13:06 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/orenburg-1891483652.html
Школьники из Запорожья приедут на "Университетскую смену" в Оренбург
Школьники из Запорожья приедут на "Университетскую смену" в Оренбург - РИА Новости, 22.08.2023
Школьники из Запорожья приедут на "Университетскую смену" в Оренбург
Оренбургский государственный университет (ОГУ) встретит 40 гостей из Запорожской области для участия в проекте "Университетская смена", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T13:06
2023-08-22T13:06
оренбургская область
оренбург
запорожье
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ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Оренбургский государственный университет (ОГУ) встретит 40 гостей из Запорожской области для участия в проекте "Университетская смена", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Участников предстоящей смены в "Городе детства" ждет знакомство с достопримечательностями Оренбуржья и с ОГУ. Они смогут получить новые знания и навыки, а также отдохнуть и оздоровиться. Команда вуза разработала более двух десятков разнообразных мероприятий, говорится в сообщении. ОГУ проведет "Университетскую смену" во второй раз: в августе прошлого года вуз принимал 55 ребят из Донецкой Народной Республики, отметили в пресс-службе. Там напомнили, что проект реализуется министерством науки и высшего образования России совместно с министерством просвещения РФ и Российским движением детей и молодежи "Движение первых".
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оренбург, запорожье
Оренбургская область, Оренбург, Запорожье

Школьники из Запорожья приедут на "Университетскую смену" в Оренбург

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области / Cropped image / Школьники из Запорожья приедут на "Университетскую смену" в Оренбург
Школьники из Запорожья приедут на Университетскую смену в Оренбург - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области / Cropped image /
Школьники из Запорожья приедут на "Университетскую смену" в Оренбург
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Оренбургский государственный университет (ОГУ) встретит 40 гостей из Запорожской области для участия в проекте "Университетская смена", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Участников предстоящей смены в "Городе детства" ждет знакомство с достопримечательностями Оренбуржья и с ОГУ. Они смогут получить новые знания и навыки, а также отдохнуть и оздоровиться. Команда вуза разработала более двух десятков разнообразных мероприятий, говорится в сообщении.
Специалисты из Оренбургской области провели ремонтные работы на 11 соцобъектах ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Специалисты из Оренбуржья провели ремонтные работы на 11 соцобъектах ЛНР
16 августа, 15:56
ОГУ проведет "Университетскую смену" во второй раз: в августе прошлого года вуз принимал 55 ребят из Донецкой Народной Республики, отметили в пресс-службе.
Там напомнили, что проект реализуется министерством науки и высшего образования России совместно с министерством просвещения РФ и Российским движением детей и молодежи "Движение первых".
 
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