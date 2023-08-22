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Как проголосовать онлайн в 2023 году - РИА Новости, 22.08.2023
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12:10 22.08.2023 (обновлено: 12:21 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/onlayn-golosovanie-1891476425.html
Как проголосовать онлайн в 2023 году
Как проголосовать онлайн в 2023 году - РИА Новости, 22.08.2023
Как проголосовать онлайн в 2023 году
Дистанционное электронное голосование в 2023 году пройдет в 25 регионах России. Чтобы принять в нем участие, нужно иметь подтвержденную (полную) учетную запись... РИА Новости, 22.08.2023
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инфографика
россия
общество
выборы
голосование
регионы
дистанционное электронное голосование
единый день голосования в россии
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Дистанционное электронное голосование в 2023 году пройдет в 25 регионах России. Чтобы принять в нем участие, нужно иметь подтвержденную (полную) учетную запись на портале госуслуг или сайте mos.ru (для москвичей). Кроме того, жителям 24 субъектов Федерации необходимо заранее подать заявление через интернет. Подробнее об онлайн-голосовании — в видеоинфографике Ria.ru.
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Как проголосовать онлайн в 2023 году
Дистанционное электронное голосование в 2023 году пройдет в 25 регионах России. Чтобы принять в нем участие, нужно иметь подтвержденную (полную) учетную запись на портале госуслуг или сайте mos.ru (для москвичей). Кроме того, жителям 24 субъектов Федерации необходимо заранее подать заявление через интернет. Подробнее об онлайн-голосовании — в видеоинфографике Ria.ru.
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россия, общество, выборы, голосование, регионы, дистанционное электронное голосование, единый день голосования в россии, видео
Инфографика, Россия, Общество, Выборы, Голосование, Регионы, Дистанционное электронное голосование, Единый день голосования в России
Как проголосовать онлайн в 2023 году
Дистанционное электронное голосование в 2023 году пройдет в 25 регионах России. Чтобы принять в нем участие, нужно иметь подтвержденную (полную) учетную запись на портале госуслуг или сайте mos.ru (для москвичей). Кроме того, жителям 24 субъектов Федерации необходимо заранее подать заявление через интернет. Подробнее об онлайн-голосовании — в видеоинфографике Ria.ru.
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Инфографика

Как проголосовать онлайн в 2023 году

Читать ria.ru в
Дистанционное электронное голосование в 2023 году пройдет в 25 регионах России. Чтобы принять в нем участие, нужно иметь подтвержденную (полную) учетную запись на портале госуслуг или сайте mos.ru (для москвичей). Кроме того, жителям 24 субъектов Федерации необходимо заранее подать заявление через интернет. Подробнее об онлайн-голосовании — в видеоинфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаРоссияОбществоВыборыГолосованиеРегионыДистанционное электронное голосованиеЕдиный день голосования в России
 
 
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