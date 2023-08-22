https://ria.ru/20230822/onlayn-golosovanie-1891476425.html

Как проголосовать онлайн в 2023 году

Как проголосовать онлайн в 2023 году - РИА Новости, 22.08.2023

Как проголосовать онлайн в 2023 году

Дистанционное электронное голосование в 2023 году пройдет в 25 регионах России. Чтобы принять в нем участие, нужно иметь подтвержденную (полную) учетную запись... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T12:10

2023-08-22T12:10

2023-08-22T12:21

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единый день голосования в россии

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Дистанционное электронное голосование в 2023 году пройдет в 25 регионах России. Чтобы принять в нем участие, нужно иметь подтвержденную (полную) учетную запись на портале госуслуг или сайте mos.ru (для москвичей). Кроме того, жителям 24 субъектов Федерации необходимо заранее подать заявление через интернет. Подробнее об онлайн-голосовании — в видеоинфографике Ria.ru.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как проголосовать онлайн в 2023 году Дистанционное электронное голосование в 2023 году пройдет в 25 регионах России. Чтобы принять в нем участие, нужно иметь подтвержденную (полную) учетную запись на портале госуслуг или сайте mos.ru (для москвичей). Кроме того, жителям 24 субъектов Федерации необходимо заранее подать заявление через интернет. Подробнее об онлайн-голосовании — в видеоинфографике Ria.ru. 2023-08-22T12:10 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, выборы, голосование, регионы, дистанционное электронное голосование, единый день голосования в россии, видео