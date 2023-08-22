https://ria.ru/20230822/onlayn-golosovanie-1891476425.html
Как проголосовать онлайн в 2023 году
Как проголосовать онлайн в 2023 году - РИА Новости, 22.08.2023
Как проголосовать онлайн в 2023 году
Дистанционное электронное голосование в 2023 году пройдет в 25 регионах России. Чтобы принять в нем участие, нужно иметь подтвержденную (полную) учетную запись... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:10
2023-08-22T12:10
2023-08-22T12:21
инфографика
россия
общество
выборы
голосование
регионы
дистанционное электронное голосование
единый день голосования в россии
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Дистанционное электронное голосование в 2023 году пройдет в 25 регионах России. Чтобы принять в нем участие, нужно иметь подтвержденную (полную) учетную запись на портале госуслуг или сайте mos.ru (для москвичей). Кроме того, жителям 24 субъектов Федерации необходимо заранее подать заявление через интернет. Подробнее об онлайн-голосовании — в видеоинфографике Ria.ru.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Как проголосовать онлайн в 2023 году
Дистанционное электронное голосование в 2023 году пройдет в 25 регионах России. Чтобы принять в нем участие, нужно иметь подтвержденную (полную) учетную запись на портале госуслуг или сайте mos.ru (для москвичей). Кроме того, жителям 24 субъектов Федерации необходимо заранее подать заявление через интернет. Подробнее об онлайн-голосовании — в видеоинфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, общество, выборы, голосование, регионы, дистанционное электронное голосование, единый день голосования в россии, видео
Инфографика, Россия, Общество, Выборы, Голосование, Регионы, Дистанционное электронное голосование, Единый день голосования в России
Как проголосовать онлайн в 2023 году
Дистанционное электронное голосование в 2023 году пройдет в 25 регионах России. Чтобы принять в нем участие, нужно иметь подтвержденную (полную) учетную запись на портале госуслуг или сайте mos.ru (для москвичей). Кроме того, жителям 24 субъектов Федерации необходимо заранее подать заявление через интернет. Подробнее об онлайн-голосовании — в видеоинфографике Ria.ru.
2023-08-22T12:10
true
PT1M05S
Как проголосовать онлайн в 2023 году
Дистанционное электронное голосование в 2023 году пройдет в 25 регионах России. Чтобы принять в нем участие, нужно иметь подтвержденную (полную) учетную запись на портале госуслуг или сайте mos.ru (для москвичей). Кроме того, жителям 24 субъектов Федерации необходимо заранее подать заявление через интернет. Подробнее об онлайн-голосовании — в видеоинфографике Ria.ru.
ИнфографикаРоссияОбществоВыборыГолосованиеРегионыДистанционное электронное голосованиеЕдиный день голосования в России