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"Домодедово" подтвердило введение ограничений на прием и вылет самолетов - РИА Новости, 22.08.2023
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03:57 22.08.2023 (обновлено: 04:02 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/ogranicheniya-1891418085.html
"Домодедово" подтвердило введение ограничений на прием и вылет самолетов
"Домодедово" подтвердило введение ограничений на прием и вылет самолетов - РИА Новости, 22.08.2023
"Домодедово" подтвердило введение ограничений на прием и вылет самолетов
Аэропорт "Домодедово" для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов вводил ограничения на прием и вылет самолетов во вторник с 01:37 до 03:10 мск,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T03:57
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домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов вводил ограничения на прием и вылет самолетов во вторник с 01:37 до 03:10 мск, сейчас работает штатно, сообщили РИА Новости в авиагавани. "По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 01:37 до 03:10. В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", - проинформировали в авиагавани.
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домодедово (аэропорт)
Домодедово (аэропорт)
"Домодедово" подтвердило введение ограничений на прием и вылет самолетов

"Домодедово" во вторник ночью вводило ограничения на прием и вылет самолетов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТабло вылетов в Домодедово
Табло вылетов в Домодедово - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Табло вылетов в Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов вводил ограничения на прием и вылет самолетов во вторник с 01:37 до 03:10 мск, сейчас работает штатно, сообщили РИА Новости в авиагавани.
"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 01:37 до 03:10. В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", - проинформировали в авиагавани.
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Домодедово (аэропорт)
 
 
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