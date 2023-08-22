https://ria.ru/20230822/ogranicheniya-1891418085.html

"Домодедово" подтвердило введение ограничений на прием и вылет самолетов

"Домодедово" подтвердило введение ограничений на прием и вылет самолетов - РИА Новости, 22.08.2023

"Домодедово" подтвердило введение ограничений на прием и вылет самолетов

Аэропорт "Домодедово" для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов вводил ограничения на прием и вылет самолетов во вторник с 01:37 до 03:10 мск,... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T03:57

2023-08-22T03:57

2023-08-22T04:02

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов вводил ограничения на прием и вылет самолетов во вторник с 01:37 до 03:10 мск, сейчас работает штатно, сообщили РИА Новости в авиагавани. "По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 01:37 до 03:10. В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", - проинформировали в авиагавани.

https://ria.ru/20230822/bespilotniki-1891417425.html

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2023

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домодедово (аэропорт)