https://ria.ru/20230822/ofitser-1891421900.html

"Все замрет": украинский офицер сделал мрачный прогноз

"Все замрет": украинский офицер сделал мрачный прогноз - РИА Новости, 22.08.2023

"Все замрет": украинский офицер сделал мрачный прогноз

Наступление зимы серьезно затруднит боевые действия для ВСУ, об этом заявил швейцарской газете Le Temps офицер украинского батальона Михаил. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T05:55

2023-08-22T05:55

2023-08-22T07:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Наступление зимы серьезно затруднит боевые действия для ВСУ, об этом заявил швейцарской газете Le Temps офицер украинского батальона Михаил.Офицер выразил опасения, что пойдут дожди, а затем настанет зима, прежде чем украинские силы успеют прорвать российскую оборону. "Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, все остановится и замрет", - пожаловался он.Командир батальона при этом посетовал, что следующие несколько недель, вероятно, будут решающими и жестокими для него и его людей.Украинские военные в июне начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой.Как заявил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".

https://ria.ru/20230822/kontrudar-1891419434.html

https://ria.ru/20230822/ukraintsy-1891411490.html

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в мире, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато