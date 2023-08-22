https://ria.ru/20230822/ofitser-1891421900.html
"Все замрет": украинский офицер сделал мрачный прогноз
"Все замрет": украинский офицер сделал мрачный прогноз - РИА Новости, 22.08.2023
"Все замрет": украинский офицер сделал мрачный прогноз
Наступление зимы серьезно затруднит боевые действия для ВСУ, об этом заявил швейцарской газете Le Temps офицер украинского батальона Михаил. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T05:55
2023-08-22T05:55
2023-08-22T07:51
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Наступление зимы серьезно затруднит боевые действия для ВСУ, об этом заявил швейцарской газете Le Temps офицер украинского батальона Михаил.Офицер выразил опасения, что пойдут дожди, а затем настанет зима, прежде чем украинские силы успеют прорвать российскую оборону. "Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, все остановится и замрет", - пожаловался он.Командир батальона при этом посетовал, что следующие несколько недель, вероятно, будут решающими и жестокими для него и его людей.Украинские военные в июне начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой.Как заявил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230822/kontrudar-1891419434.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Все замрет": украинский офицер сделал мрачный прогноз
Офицер ВСУ заявил, что приход зимы серьезно осложнит ситуацию для Киева