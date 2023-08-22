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В МИД заявили о продолжении исполнения обязательств по экспорту товаров АПК - РИА Новости, 22.08.2023
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16:34 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/obyazatelstva-1891546958.html
В МИД заявили о продолжении исполнения обязательств по экспорту товаров АПК
В МИД заявили о продолжении исполнения обязательств по экспорту товаров АПК - РИА Новости, 22.08.2023
В МИД заявили о продолжении исполнения обязательств по экспорту товаров АПК
Россия продолжает ответственно и добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспорта товаров агропромышленного комплекса,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:34
2023-08-22T16:34
экономика
россия
мария захарова
оон
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цены на нефть
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия продолжает ответственно и добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспорта товаров агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Наша страна продолжает ответственно и добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспорта товаров аграрно-промышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции. Мы прекрасно понимаем, насколько это значимо для социально-экономического развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, здоровья, жизни и благополучия народов этих стран", - написала она в своем телеграм-канале. "Подтверждением этому служат выдвинутые президентом Владимиром Путиным инициативы по безвозмездной передаче нуждающимся десятков тысяч тонн российских удобрений (арестованных в европейских портах), а также зерна (по 25-50 тысяч тонн Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее)", - добавила Захарова. Согласно прогнозам, отметила она, Россия станет одним из основных поставщиков пшеницы в 2022/23 сельскохозяйственном году (45,5 миллионов тонн). В то же время Украина, как ожидается, поставит только 14,5 млн тонн, указала Захарова. "Это подтверждают эксперты британской The Economist Intelligence Unit. Там отмечают, что cбор пшеницы на Украине в текущем сельхозгоду сократится на 32% по сравнению с 2021/2022 с/х годом до 22,5 млн т. В 2023/24 с/х году данный показатель составит 19 млн т, а объём экспорта упадёт ещё – до 10 млн т.", - подчеркнула официальный представитель МИД. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230820/zakharova-1891163774.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230821/zakharova-1891401144.html
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экономика, россия, мария захарова, оон, владимир путин, азия, украина, цены на нефть
Экономика, Россия, Мария Захарова, ООН, Владимир Путин, Азия, Украина, Цены на нефть
В МИД заявили о продолжении исполнения обязательств по экспорту товаров АПК

Захарова заявила о продолжении исполнения обязательств по экспорту товаров АПК

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия продолжает ответственно и добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспорта товаров агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Наша страна продолжает ответственно и добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспорта товаров аграрно-промышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции. Мы прекрасно понимаем, насколько это значимо для социально-экономического развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, здоровья, жизни и благополучия народов этих стран", - написала она в своем телеграм-канале.
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«
"Подтверждением этому служат выдвинутые президентом Владимиром Путиным инициативы по безвозмездной передаче нуждающимся десятков тысяч тонн российских удобрений (арестованных в европейских портах), а также зерна (по 25-50 тысяч тонн Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее)", - добавила Захарова.
Согласно прогнозам, отметила она, Россия станет одним из основных поставщиков пшеницы в 2022/23 сельскохозяйственном году (45,5 миллионов тонн). В то же время Украина, как ожидается, поставит только 14,5 млн тонн, указала Захарова.
«
"Это подтверждают эксперты британской The Economist Intelligence Unit. Там отмечают, что cбор пшеницы на Украине в текущем сельхозгоду сократится на 32% по сравнению с 2021/2022 с/х годом до 22,5 млн т. В 2023/24 с/х году данный показатель составит 19 млн т, а объём экспорта упадёт ещё – до 10 млн т.", - подчеркнула официальный представитель МИД.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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