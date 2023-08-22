https://ria.ru/20230822/obyazatelstva-1891546958.html

В МИД заявили о продолжении исполнения обязательств по экспорту товаров АПК

В МИД заявили о продолжении исполнения обязательств по экспорту товаров АПК - РИА Новости, 22.08.2023

В МИД заявили о продолжении исполнения обязательств по экспорту товаров АПК

Россия продолжает ответственно и добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспорта товаров агропромышленного комплекса,... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:34

2023-08-22T16:34

2023-08-22T16:34

экономика

россия

мария захарова

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цены на нефть

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия продолжает ответственно и добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспорта товаров агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Наша страна продолжает ответственно и добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспорта товаров аграрно-промышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции. Мы прекрасно понимаем, насколько это значимо для социально-экономического развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, здоровья, жизни и благополучия народов этих стран", - написала она в своем телеграм-канале. "Подтверждением этому служат выдвинутые президентом Владимиром Путиным инициативы по безвозмездной передаче нуждающимся десятков тысяч тонн российских удобрений (арестованных в европейских портах), а также зерна (по 25-50 тысяч тонн Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее)", - добавила Захарова. Согласно прогнозам, отметила она, Россия станет одним из основных поставщиков пшеницы в 2022/23 сельскохозяйственном году (45,5 миллионов тонн). В то же время Украина, как ожидается, поставит только 14,5 млн тонн, указала Захарова. "Это подтверждают эксперты британской The Economist Intelligence Unit. Там отмечают, что cбор пшеницы на Украине в текущем сельхозгоду сократится на 32% по сравнению с 2021/2022 с/х годом до 22,5 млн т. В 2023/24 с/х году данный показатель составит 19 млн т, а объём экспорта упадёт ещё – до 10 млн т.", - подчеркнула официальный представитель МИД. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230820/zakharova-1891163774.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230821/zakharova-1891401144.html

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экономика, россия, мария захарова, оон, владимир путин, азия, украина, цены на нефть