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Дания начала обучать украинских пилотов полетам на истребителях F-16 - РИА Новости, 22.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:14 22.08.2023 (обновлено: 18:10 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/obuchenie-1891559952.html
Дания начала обучать украинских пилотов полетам на истребителях F-16
Дания начала обучать украинских пилотов полетам на истребителях F-16 - РИА Новости, 22.08.2023
Дания начала обучать украинских пилотов полетам на истребителях F-16
Дания начала обучать летчиков ВСУ полетам на американских истребителях F-16, сообщил Рейтер со ссылкой на заявление датских Вооруженных сил. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:14
2023-08-22T18:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дания
f-16
владимир зеленский
метте фредериксен
сша
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Дания начала обучать летчиков ВСУ полетам на американских истребителях F-16, сообщил Рейтер со ссылкой на заявление датских Вооруженных сил."Дания начала обучение восьми украинских пилотов полетам на истребителях F-16 в рамках своего обязательства по передаче истребителей в безвозмездное пользование Украине", — говорится в публикации.Пилоты вместе с 65 специалистами, которых будут обучать обслуживанию самолетов, прибыли на датскую военную авиабазу в Скридструпе в центральной части страны, уточнило агентство.О планах Дании передать Киеву 19 американских истребителей четвертого поколения F-16 объявила в минувшее воскресенье премьер-министр страны Метте Фредериксен. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию и заявил, что пилоты и инженеры уже начали обучение на датской территории.В тот же день Зеленский также встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 истребителя F-16 для нужд ВСУ.В пятницу высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов. По его словам, Киев получит их от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ.При этом в прошлый четверг советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что Украина не сможет получить эти самолеты ближайшей осенью или зимой.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, появление у ВСУ техники, способной нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада. Кроме того, Владимир Путин заявлял, что если Украина получит указанные истребители, но базироваться при этом они будут за ее пределами, Москва рассмотрит варианты их поражения.
https://ria.ru/20230821/f-16-1891253248.html
https://ria.ru/20230818/ukraina-1890863663.html
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в мире, украина, дания, f-16, владимир зеленский, метте фредериксен, сша, марк рютте, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дания, F-16, Владимир Зеленский, Метте Фредериксен, США, Марк Рютте, Вооруженные силы Украины
Дания начала обучать украинских пилотов полетам на истребителях F-16

Дания начала обучать пилотов ВСУ полетам на американских истребителях F-16

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Дания начала обучать летчиков ВСУ полетам на американских истребителях F-16, сообщил Рейтер со ссылкой на заявление датских Вооруженных сил.
«
"Дания начала обучение восьми украинских пилотов полетам на истребителях F-16 в рамках своего обязательства по передаче истребителей в безвозмездное пользование Украине", — говорится в публикации.
Пилоты вместе с 65 специалистами, которых будут обучать обслуживанию самолетов, прибыли на датскую военную авиабазу в Скридструпе в центральной части страны, уточнило агентство.
О планах Дании передать Киеву 19 американских истребителей четвертого поколения F-16 объявила в минувшее воскресенье премьер-министр страны Метте Фредериксен. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию и заявил, что пилоты и инженеры уже начали обучение на датской территории.
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В тот же день Зеленский также встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 истребителя F-16 для нужд ВСУ.
В пятницу высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов. По его словам, Киев получит их от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ.
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При этом в прошлый четверг советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что Украина не сможет получить эти самолеты ближайшей осенью или зимой.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, появление у ВСУ техники, способной нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада. Кроме того, Владимир Путин заявлял, что если Украина получит указанные истребители, но базироваться при этом они будут за ее пределами, Москва рассмотрит варианты их поражения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДанияF-16Владимир ЗеленскийМетте ФредериксенСШАМарк РюттеВооруженные силы Украины
 
 
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