https://ria.ru/20230822/obstrel-1891547249.html

При обстреле Донецка повреждено здание лицея

При обстреле Донецка повреждено здание лицея - РИА Новости, 22.08.2023

При обстреле Донецка повреждено здание лицея

Здание лицея повреждено в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:36

2023-08-22T16:36

2023-08-22T16:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Здание лицея повреждено в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела в Кировском районе повреждены крыша и остекление лицея по улице Алексинской", - написал мэр.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20230821/obstanovka-1890897337.html

донецк

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика