https://ria.ru/20230822/obstrel-1891547249.html
При обстреле Донецка повреждено здание лицея
При обстреле Донецка повреждено здание лицея - РИА Новости, 22.08.2023
При обстреле Донецка повреждено здание лицея
Здание лицея повреждено в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:36
2023-08-22T16:36
2023-08-22T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Здание лицея повреждено в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела в Кировском районе повреждены крыша и остекление лицея по улице Алексинской", - написал мэр.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20230821/obstanovka-1890897337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка повреждено здание лицея
Кулемзин: при обстреле ВСУ Кировского района Донецка повреждено здание лицея