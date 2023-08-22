https://ria.ru/20230822/obstrel-1891489007.html

ВСУ вновь обстреляли Донецк, Макеевку и Александровку в ДНР

ВСУ вновь обстреляли Донецк, Макеевку и Александровку в ДНР - РИА Новости, 22.08.2023

ВСУ вновь обстреляли Донецк, Макеевку и Александровку в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и поселок Александровка, выпустив двадцать два снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T13:08

2023-08-22T13:08

2023-08-22T13:08

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и поселок Александровка, выпустив двадцать два снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 10.20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства с 10.30 до 12.30 украинские военные выпустили десять таких же снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, три снаряда по Макеевке и три – по Александровке. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230822/obstrel-1891411186.html

https://ria.ru/20230821/obstrel-1891381428.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато