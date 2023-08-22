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Украинские войска обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 22.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:49 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/obstrel-1891456581.html
Украинские войска обстреляли Херсонскую область
Украинские войска обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 22.08.2023
Украинские войска обстреляли Херсонскую область
Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка и Каховка и окрестным сёлам левобережья Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T10:49
2023-08-22T10:49
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 авг – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка и Каховка и окрестным сёлам левобережья Днепра в Херсонской области, выпустив по ним более 30 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Саги, Горностаевка, Солонцы, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне днем обстрелам подверглись Алёшки, Кардашинка, Корсунка, Казачьи Лагери и Подстепное, по ним прилетело 59 украинских снарядов.
https://ria.ru/20230822/obstrel-1891411186.html
херсонская область
новая каховка
каховка
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херсонская область , новая каховка, каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка, Происшествия
Украинские войска обстреляли Херсонскую область

Украинские войска за сутки выпустили по Херсонской области более 90 снарядов

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса
Боец демонстрирует осколки боеприпаса - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 авг – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка и Каховка и окрестным сёлам левобережья Днепра в Херсонской области, выпустив по ним более 30 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Саги, Горностаевка, Солонцы, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, накануне днем обстрелам подверглись Алёшки, Кардашинка, Корсунка, Казачьи Лагери и Подстепное, по ним прилетело 59 украинских снарядов.
Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаКаховкаПроисшествия
 
 
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