https://ria.ru/20230822/obstrel-1891456581.html

Украинские войска обстреляли Херсонскую область

Украинские войска обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 22.08.2023

Украинские войска обстреляли Херсонскую область

Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка и Каховка и окрестным сёлам левобережья Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T10:49

2023-08-22T10:49

2023-08-22T10:49

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 авг – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка и Каховка и окрестным сёлам левобережья Днепра в Херсонской области, выпустив по ним более 30 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Саги, Горностаевка, Солонцы, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне днем обстрелам подверглись Алёшки, Кардашинка, Корсунка, Казачьи Лагери и Подстепное, по ним прилетело 59 украинских снарядов.

https://ria.ru/20230822/obstrel-1891411186.html

херсонская область

новая каховка

каховка

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Дарья Буймова

херсонская область , новая каховка, каховка, происшествия