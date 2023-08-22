https://ria.ru/20230822/obstrel-1891449061.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 22.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские войска обстреляли, Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив за два часа 30 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили во вторник в телеграм-канале РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T10:11

2023-08-22T10:11

2023-08-22T10:24

специальная военная операция на украине

макеевка

горловка

донецк

нато

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли, Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив за два часа 30 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили во вторник в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм… 07:25 – населенный пункт Семёновка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 7.30 и 7.55 по Горловке выпустили еще семь снарядов калибра 152 миллиметра и в 9.25 – три снаряда "натовского" калибра по указанному району Макеевки. Районы Донецка подверглись обстрелу с 7.30 до 9.25, выпущено 13 снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230822/obstrel-1891411186.html

https://ria.ru/20230821/obstrel-1891399361.html

макеевка

горловка

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

макеевка, горловка, донецк, нато, стирол, происшествия