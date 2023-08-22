https://ria.ru/20230822/oborona-1891627212.html

Белый дом заявил, что знал о мощности обороны России до наступления ВСУ

Белый дом заявил, что знал о мощности обороны России до наступления ВСУ - РИА Новости, 22.08.2023

Белый дом заявил, что знал о мощности обороны России до наступления ВСУ

США были в курсе мощности российской линии обороны перед началом украинского контрнаступления, заявил советник американского президента по национальной... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T23:53

2023-08-22T23:53

2023-08-22T23:55

в мире

технологии

киев

украина

джейк салливан

сеймур херш

сша

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. США были в курсе мощности российской линии обороны перед началом украинского контрнаступления, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Украинцы были в курсе, мы были в курсе мощности российской обороны, но в конце концов существует большое различие между планированием и реальностью, когда речь идет о любом конфликте", - сообщил он журналистам. Салливан добавил, что в Белом доме не считают текущую ситуацию в конфликте на Украине тупиковой, и Вашингтон продолжит предоставлять Киеву необходимые средства поддержки. Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предупреждало госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинское контрнаступление не увенчается успехом и являлось "шоу, устроенным Зеленским", которому поверили некоторые лица в американской администрации. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.

https://ria.ru/20230822/dengi-1891624208.html

https://ria.ru/20230817/kontrnastuplenie-1890638179.html

киев

украина

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в мире, технологии, киев, украина, джейк салливан, сеймур херш, сша, энтони блинкен, центральное разведывательное управление (цру), нато