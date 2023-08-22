В Нигере боевики убили 12 солдат
На юго-западе Нигера в засаде, устроенной боевиками, погибли 12 солдат
© AP Photo / Sam MednickСотрудники полиции в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники полиции в Ниамее, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Двенадцать солдат армии Нигера погибли в засаде, устроенной боевиками на юго-западе страны, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местные источники.
"Двенадцать солдат погибли в засаде, устроенной боевиками на юго-западе страны", - говорится в сообщении.
Подробностей атаки не приводится.
Ранее боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* совершили нападение на казарму армии Нигера. Согласно источникам телеканала, казарма, на которую совершено нападение, расположена в 100 километрах от столицы Нигера Ниамея. Как пишет телеканал, нападение совершили боевики филиала ИГ в Африке. Еще 17 нигерских солдат были убиты, 20 ранены ранее в результате нападения, предположительно, джихадистов вблизи границ Нигера, Мали и Буркина-Фасо.
Нигер, одна из беднейших стран мира, на протяжении многих лет ведет борьбу с нигерийской террористической группировкой "Боко харам", отколовшейся от нее "Западноафриканской провинцией исламского государства" (ISWAP), а также международной террористической организацией "Аль-Каида"*.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
* Запрещенные в России террористические группировки.