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В Нигере боевики убили 12 солдат - РИА Новости, 22.08.2023
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17:34 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/niger-1891565691.html
В Нигере боевики убили 12 солдат
В Нигере боевики убили 12 солдат - РИА Новости, 22.08.2023
В Нигере боевики убили 12 солдат
Двенадцать солдат армии Нигера погибли в засаде, устроенной боевиками на юго-западе страны, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местные источники. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:34
2023-08-22T17:34
в мире
нигер
россия
ниамей
мохамед базум
исламское государство
боко харам
аль-каида
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Двенадцать солдат армии Нигера погибли в засаде, устроенной боевиками на юго-западе страны, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местные источники. "Двенадцать солдат погибли в засаде, устроенной боевиками на юго-западе страны", - говорится в сообщении. Подробностей атаки не приводится. Ранее боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* совершили нападение на казарму армии Нигера. Согласно источникам телеканала, казарма, на которую совершено нападение, расположена в 100 километрах от столицы Нигера Ниамея. Как пишет телеканал, нападение совершили боевики филиала ИГ в Африке. Еще 17 нигерских солдат были убиты, 20 ранены ранее в результате нападения, предположительно, джихадистов вблизи границ Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Нигер, одна из беднейших стран мира, на протяжении многих лет ведет борьбу с нигерийской террористической группировкой "Боко харам", отколовшейся от нее "Западноафриканской провинцией исламского государства" (ISWAP), а также международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.* Запрещенные в России террористические группировки.
https://ria.ru/20230822/niger-1891511135.html
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в мире, нигер, россия, ниамей, мохамед базум, исламское государство, боко харам, аль-каида, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Россия, Ниамей, Мохамед Базум, Исламское государство, Боко Харам, Аль-Каида, Переворот в Нигере — 2023
В Нигере боевики убили 12 солдат

На юго-западе Нигера в засаде, устроенной боевиками, погибли 12 солдат

© AP Photo / Sam MednickСотрудники полиции в Ниамее, Нигер
Сотрудники полиции в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники полиции в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Двенадцать солдат армии Нигера погибли в засаде, устроенной боевиками на юго-западе страны, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местные источники.
"Двенадцать солдат погибли в засаде, устроенной боевиками на юго-западе страны", - говорится в сообщении.
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Подробностей атаки не приводится.
Ранее боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* совершили нападение на казарму армии Нигера. Согласно источникам телеканала, казарма, на которую совершено нападение, расположена в 100 километрах от столицы Нигера Ниамея. Как пишет телеканал, нападение совершили боевики филиала ИГ в Африке. Еще 17 нигерских солдат были убиты, 20 ранены ранее в результате нападения, предположительно, джихадистов вблизи границ Нигера, Мали и Буркина-Фасо.
Нигер, одна из беднейших стран мира, на протяжении многих лет ведет борьбу с нигерийской террористической группировкой "Боко харам", отколовшейся от нее "Западноафриканской провинцией исламского государства" (ISWAP), а также международной террористической организацией "Аль-Каида"*.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
* Запрещенные в России террористические группировки.
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В миреНигерРоссияНиамейМохамед БазумИсламское государствоБоко ХарамАль-КаидаПереворот в Нигере — 2023
 
 
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