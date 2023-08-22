https://ria.ru/20230822/niger-1891565691.html

В Нигере боевики убили 12 солдат

В Нигере боевики убили 12 солдат - РИА Новости, 22.08.2023

В Нигере боевики убили 12 солдат

Двенадцать солдат армии Нигера погибли в засаде, устроенной боевиками на юго-западе страны, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местные источники. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T17:34

2023-08-22T17:34

2023-08-22T17:34

в мире

нигер

россия

ниамей

мохамед базум

исламское государство

боко харам

аль-каида

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Двенадцать солдат армии Нигера погибли в засаде, устроенной боевиками на юго-западе страны, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местные источники. "Двенадцать солдат погибли в засаде, устроенной боевиками на юго-западе страны", - говорится в сообщении. Подробностей атаки не приводится. Ранее боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* совершили нападение на казарму армии Нигера. Согласно источникам телеканала, казарма, на которую совершено нападение, расположена в 100 километрах от столицы Нигера Ниамея. Как пишет телеканал, нападение совершили боевики филиала ИГ в Африке. Еще 17 нигерских солдат были убиты, 20 ранены ранее в результате нападения, предположительно, джихадистов вблизи границ Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Нигер, одна из беднейших стран мира, на протяжении многих лет ведет борьбу с нигерийской террористической группировкой "Боко харам", отколовшейся от нее "Западноафриканской провинцией исламского государства" (ISWAP), а также международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.* Запрещенные в России террористические группировки.

https://ria.ru/20230822/niger-1891511135.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, россия, ниамей, мохамед базум, исламское государство, боко харам, аль-каида, переворот в нигере — 2023