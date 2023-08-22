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Париж опроверг данные об обращении к Алжиру для пролета самолетов в Нигер - РИА Новости, 22.08.2023
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17:19 22.08.2023 (обновлено: 17:24 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/niger-1891561275.html
Париж опроверг данные об обращении к Алжиру для пролета самолетов в Нигер
Париж опроверг данные об обращении к Алжиру для пролета самолетов в Нигер - РИА Новости, 22.08.2023
Париж опроверг данные об обращении к Алжиру для пролета самолетов в Нигер
Франция отвергла факт запроса об использовании воздушного пространства Алжира для проведения операции в Нигере, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:19
2023-08-22T17:24
переворот в нигере — 2023
нигер
алжир (республика)
франция
в мире
мохамед базум
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Франция отвергла факт запроса об использовании воздушного пространства Алжира для проведения операции в Нигере, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на объединенный штаб обороны страны. "В объединенном штабе обороны Франции отвергли информацию официального радио Алжира, согласно которой Алжир отказался выдать Франции разрешение на пролет над своей территорией для проведения операции в Нигере", - сообщило СМИ. По информации ведомства, соответствующего запроса от французских властей не поступало. Ранее алжирские СМИ сообщили, что Алжир отказался предоставить военным самолетам Франции возможность пересечь его воздушное пространство для военной интервенции в Нигер, сообщила алжирская газета "Аль-Хабр" со ссылкой на свои источники. Как сообщило радио Алжира, после отказа Франция обратилась с аналогичной просьбой к Марокко и получила согласие. В понедельник телеканал Al Arabiya сообщил, что на военных аэродромах стран в составе ЭКОВАС началась подготовка к возможной военной операции против мятежников в Нигере, не уточнив, о каких странах идет речь. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.
https://ria.ru/20230820/niger-1891139051.html
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нигер
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переворот в нигере — 2023, нигер, алжир (республика), франция, в мире, мохамед базум
Переворот в Нигере — 2023, Нигер, Алжир (республика), Франция, В мире, Мохамед Базум
Париж опроверг данные об обращении к Алжиру для пролета самолетов в Нигер

Франция опровергла данные об обращении к Алжиру для пролета самолетов в Нигер

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФранцузские многоцелевые истребители
Французские многоцелевые истребители - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Французские многоцелевые истребители. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Франция отвергла факт запроса об использовании воздушного пространства Алжира для проведения операции в Нигере, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на объединенный штаб обороны страны.
"В объединенном штабе обороны Франции отвергли информацию официального радио Алжира, согласно которой Алжир отказался выдать Франции разрешение на пролет над своей территорией для проведения операции в Нигере", - сообщило СМИ.
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По информации ведомства, соответствующего запроса от французских властей не поступало.
Ранее алжирские СМИ сообщили, что Алжир отказался предоставить военным самолетам Франции возможность пересечь его воздушное пространство для военной интервенции в Нигер, сообщила алжирская газета "Аль-Хабр" со ссылкой на свои источники. Как сообщило радио Алжира, после отказа Франция обратилась с аналогичной просьбой к Марокко и получила согласие.
В понедельник телеканал Al Arabiya сообщил, что на военных аэродромах стран в составе ЭКОВАС началась подготовка к возможной военной операции против мятежников в Нигере, не уточнив, о каких странах идет речь.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.
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