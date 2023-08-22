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Евросоюз не поддержал идею переходного периода в Нигере - РИА Новости, 22.08.2023
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15:48 22.08.2023 (обновлено: 15:52 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/niger-1891535850.html
Евросоюз не поддержал идею переходного периода в Нигере
Евросоюз не поддержал идею переходного периода в Нигере - РИА Новости, 22.08.2023
Евросоюз не поддержал идею переходного периода в Нигере
Евросоюз по-прежнему ориентируется на позицию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) по урегулированию ситуации в Нигере, поэтому не... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T15:48
2023-08-22T15:52
в мире
нигер
брюссель
абуджа
мохамед базум
африканский союз
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БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Евросоюз по-прежнему ориентируется на позицию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) по урегулированию ситуации в Нигере, поэтому не поддерживает идею военных властей о трехлетнем переходном периоде, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано. "Мы продолжаем поддерживать все инициативы ЭКОВАС, уже видели, что эта организация отвергла предложение по выборам через три года. Мы поддерживаем все усилия ЭКОВАС, в том числе посреднические, для восстановления конституционного порядка в Нигере", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос об инициативе действующих властей Нигера. Ранее ЭКОВАС отверг предложение правящего в Нигере военного совета о трехлетнем переходном периоде. Это предложение было озвучено военными после визита посреднической делегации этой региональной организации в Нигер. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Во вторник Африканский союз объявил о приостановке участия Нигера в деятельности этой крупнейшей организации континента.
https://ria.ru/20230822/niger-1891511135.html
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в мире, нигер, брюссель, абуджа, мохамед базум, африканский союз
В мире, Нигер, Брюссель, Абуджа, Мохамед Базум, Африканский союз
Евросоюз не поддержал идею переходного периода в Нигере

Евросоюз вслед за ЭКОВАС не поддержал идею переходного периода в Нигере

© AP Photo / Sam MednickСотрудники полиции в Ниамее, Нигер
Сотрудники полиции в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники полиции в Ниамее, Нигер
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Евросоюз по-прежнему ориентируется на позицию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) по урегулированию ситуации в Нигере, поэтому не поддерживает идею военных властей о трехлетнем переходном периоде, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.
"Мы продолжаем поддерживать все инициативы ЭКОВАС, уже видели, что эта организация отвергла предложение по выборам через три года. Мы поддерживаем все усилия ЭКОВАС, в том числе посреднические, для восстановления конституционного порядка в Нигере", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос об инициативе действующих властей Нигера.
Военные в Ниамее - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Африканский союз приостановит участие Нигера в организации
14:30
Ранее ЭКОВАС отверг предложение правящего в Нигере военного совета о трехлетнем переходном периоде. Это предложение было озвучено военными после визита посреднической делегации этой региональной организации в Нигер.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Во вторник Африканский союз объявил о приостановке участия Нигера в деятельности этой крупнейшей организации континента.
Нигер - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
В Мали предупредили о последствиях военного вторжения в Нигер
Вчера, 14:46
 
В миреНигерБрюссельАбуджаМохамед БазумАфриканский союз
 
 
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