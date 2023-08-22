Рейтинг@Mail.ru
Африканский союз приостановит участие Нигера в организации - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/niger-1891511135.html
Африканский союз приостановит участие Нигера в организации
Африканский союз приостановит участие Нигера в организации - РИА Новости, 22.08.2023
Африканский союз приостановит участие Нигера в организации
Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) принял решение приостановить участие Нигера в организации до восстановления конституционного порядка в стране, РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:30
2023-08-22T14:30
нигер
абуджа
нигерия
мохамед базум
африканский союз
переворот в нигере — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889128032_379:210:2908:1633_1920x0_80_0_0_c87f5b3abd32b9e5704a552b8e126d9c.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) принял решение приостановить участие Нигера в организации до восстановления конституционного порядка в стране, следует из заявления. "(Совет) принял решение... немедленно приостановить участие Республики Нигер во всех мероприятиях АС и его органах, учреждениях до реального восстановления конституционного порядка в стране", - говорится в заявлении совета мира и безопасности Африканского союза, оно датировано 14 августа. В социальных сетях Африканского союза заявление было опубликовано 22 августа. Как отмечается в заявлении, Совет мира и безопасности Африканского союза просит комиссию организации в тесном сотрудничестве с комиссией Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в срочном порядке составить и предоставить список мятежников и гражданских сторонников государственного переворота для применения санкций. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230820/niger-1891139051.html
нигер
абуджа
нигерия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889128032_604:74:2817:1733_1920x0_80_0_0_f5126c6bd42405779a9f94cb0efe36a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нигер, абуджа, нигерия, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023
Нигер, Абуджа, Нигерия, Мохамед Базум, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023
Африканский союз приостановит участие Нигера в организации

Афросоюз принял решение приостановить участие Нигера в мероприятиях организации

© AP PhotoВоенные в Ниамее
Военные в Ниамее - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo
Военные в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) принял решение приостановить участие Нигера в организации до восстановления конституционного порядка в стране, следует из заявления.
"(Совет) принял решение... немедленно приостановить участие Республики Нигер во всех мероприятиях АС и его органах, учреждениях до реального восстановления конституционного порядка в стране", - говорится в заявлении совета мира и безопасности Африканского союза, оно датировано 14 августа. В социальных сетях Африканского союза заявление было опубликовано 22 августа.
Как отмечается в заявлении, Совет мира и безопасности Африканского союза просит комиссию организации в тесном сотрудничестве с комиссией Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в срочном порядке составить и предоставить список мятежников и гражданских сторонников государственного переворота для применения санкций.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Военные в Ниамее - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
СМИ: лидер мятежников в Нигере опасается нападения Франции
20 августа, 17:11
 
НигерАбуджаНигерияМохамед БазумАфриканский союзПереворот в Нигере — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала