https://ria.ru/20230822/niger-1891511135.html

Африканский союз приостановит участие Нигера в организации

Африканский союз приостановит участие Нигера в организации - РИА Новости, 22.08.2023

Африканский союз приостановит участие Нигера в организации

Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) принял решение приостановить участие Нигера в организации до восстановления конституционного порядка в стране, РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:30

2023-08-22T14:30

2023-08-22T14:30

нигер

абуджа

нигерия

мохамед базум

африканский союз

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) принял решение приостановить участие Нигера в организации до восстановления конституционного порядка в стране, следует из заявления. "(Совет) принял решение... немедленно приостановить участие Республики Нигер во всех мероприятиях АС и его органах, учреждениях до реального восстановления конституционного порядка в стране", - говорится в заявлении совета мира и безопасности Африканского союза, оно датировано 14 августа. В социальных сетях Африканского союза заявление было опубликовано 22 августа. Как отмечается в заявлении, Совет мира и безопасности Африканского союза просит комиссию организации в тесном сотрудничестве с комиссией Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в срочном порядке составить и предоставить список мятежников и гражданских сторонников государственного переворота для применения санкций. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230820/niger-1891139051.html

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абуджа

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нигер, абуджа, нигерия, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023