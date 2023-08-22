https://ria.ru/20230822/nedoverie-1891620883.html

Эксперты: в США кризис с набором в ВС из-за недоверия правительству

Эксперты: в США кризис с набором в ВС из-за недоверия правительству - РИА Новости, 22.08.2023

Эксперты: в США кризис с набором в ВС из-за недоверия правительству

Кризис с набором в вооруженные силы США не разрешить, выдав претендентам калькуляторы на вступительных испытаниях, причина проблемы в эгоизме военного... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T22:34

2023-08-22T22:34

2023-08-22T22:34

россия

филип джиральди

китай

джо байден

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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Кризис с набором в вооруженные силы США не разрешить, выдав претендентам калькуляторы на вступительных испытаниях, причина проблемы в эгоизме военного начальства и недоверии правительству со стороны молодежи, считают американские эксперты. Как сообщали СМИ, министерство обороны США рассматривает возможность введения новых правил сдачи вступительных экзаменов для абитуриентов, предусматривающих возможность использования калькулятора. Таким образом Пентагон рассчитывает преодолеть беспрецедентный кризис с набором новобранцев, который продолжается уже несколько лет. Пентагон считает, что нынешний экзамен на профпригодность (ASVAB), который определяет, в какой вид войск будет зачислен тот или иной новобранец, слишком сложен в нынешнем виде и оттого выступает "серьезным препятствием" для зачисления многих перспективных молодых людей. Ветеран в отставке, аналитик Пентагона Чак Спинни заявил РИА Новости, что кризис с вербовкой в вооруженные силы продолжается десятилетия. "Каждый, кто думает, что калькуляторы изменят 50-летнюю траекторию упадка и гниения, по-моему, курит в сторонке. Фундаментальные проблемы с кадрами проистекают из вечных войны и плохого руководства небольшими подразделениями", - сказал Спинни. Офицеры эгоистичны, что калечит и разрушает армию еще с войны во Вьетнаме, сказал он. "Добровольческие силы не изменили главного факта: эгоцентричный офицерский корпус должен быть реформирован", - добавил эксперт. "Бедные и представители низшего класса по-прежнему составляют основную часть призывников, становясь в итоге пушечным мясом. После Вьетнама проблемы набора списывали на сокращение бюджета, но с конца 1970-х годов он рос, но это ничего не изменило", - сказал он. Управляющий редактор издания Covert Action Magazine Джереми Кузмаров сказал РИА Новости, что снижение требований для вступления в вооруженные силы только усугубит проблемы. По его словам, американцы не спешат в армию, потому что опасаются быть использованными в качестве пушечного мяса. "Политика администрации усугубляет ситуацию, потому что провоцирует ненужные войны с РФ и Китаем, одновременно снижая доверие молодежи к правительству. Зачем им воевать и потенциально умирать за руководство, которое лжет и провоцирует войны. Быть частью этого стыдно, только люди с промытыми мозгами могли бы это делать", - сказал Кузмаров. Как заявил он, молодые люди снова станут вступать в армию, когда правительство вернет доверие общества. Бывший офицер разведки Филип Джиральди в беседе с РИА Новости предупредил, что кризис с вербовкой новобранцев может стать еще серьезней, потому что снижаются общие национальные образовательные стандарты. "Дядя Сэм в любом случае не был бы заинтересован в критически мыслящих выпускниках школ, они могли бы и взбунтоваться", - сказал он. Как считает Джиральди, вместо снижения требований для новобранцев при таком подходе можно было бы вообще отказаться от каких-либо испытаний, "поскольку президент Джо Байден ясно дал понять, что настаивает на наборе кандидатов, например, на правительственные должности на основе пола или расы, а не таланта и компетентности".

https://ria.ru/20230818/vsu-1890929660.html

https://ria.ru/20230822/razvitie-1891600351.html

https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891509759.html

https://ria.ru/20230811/artilleriya-1889337311.html

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россия, филип джиральди, китай, джо байден