https://ria.ru/20230822/nebo-1891521822.html

Нашли уязвимость. Зеленский узнал, что Россия приготовила в небе Украины

Нашли уязвимость. Зеленский узнал, что Россия приготовила в небе Украины - РИА Новости, 22.08.2023

Нашли уязвимость. Зеленский узнал, что Россия приготовила в небе Украины

Российские системы ПВО уничтожат западные истребители F-16, которые Нидерланды планируют поставить ВСУ, пишет в статье для 19FortyFive отставной офицер ВС США... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T15:05

2023-08-22T15:05

2023-08-22T16:08

политика

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нидерланды

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские системы ПВО уничтожат западные истребители F-16, которые Нидерланды планируют поставить ВСУ, пишет в статье для 19FortyFive отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис."Возможно, наиболее важным является то, что самолет уязвим для российских установок противовоздушной обороны, таких как С-300 или С-400. Он будет в невыгодном положении и в воздушном бою против российских истребителей Су-35", — отметил эксперт.По его словам, F-16 — надежная машина, но ее потенциал можно раскрыть только в составе интегрированной сети ПВО. Кроме того, американский истребитель требует дорогого, сложного обслуживания и разветвленной инфраструктуры для поддержки операций, уточнил Дэвис."Дело не в том, что F-16 — плохая платформа. <...> Это хорошее наступательное вооружение. Но их слишком мало. У Украины почти нет пилотов, способных освоить истребитель в ближайшей перспективе. Существует много логистических и тактических препятствий для их размещения в этой стране, а контрмеры России против F-16 будут слишком эффективны", — спрогнозировал офицер.В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте стороны договорились о поставке ВСУ 42 самолетов четвертого поколения F-16 после обучения пилотов и инженеров.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230822/jassm-1891444661.html

https://ria.ru/20230821/zelenskiy-1891300482.html

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политика, украина, россия, нидерланды, владимир зеленский, марк рютте, сергей лавров, вооруженные силы украины, f-16, зрк с-300, с-400 «триумф»