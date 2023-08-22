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Нашли уязвимость. Зеленский узнал, что Россия приготовила в небе Украины - РИА Новости, 22.08.2023
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15:05 22.08.2023 (обновлено: 16:08 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/nebo-1891521822.html
Нашли уязвимость. Зеленский узнал, что Россия приготовила в небе Украины
Нашли уязвимость. Зеленский узнал, что Россия приготовила в небе Украины - РИА Новости, 22.08.2023
Нашли уязвимость. Зеленский узнал, что Россия приготовила в небе Украины
Российские системы ПВО уничтожат западные истребители F-16, которые Нидерланды планируют поставить ВСУ, пишет в статье для 19FortyFive отставной офицер ВС США... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T15:05
2023-08-22T16:08
политика
украина
россия
нидерланды
владимир зеленский
марк рютте
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские системы ПВО уничтожат западные истребители F-16, которые Нидерланды планируют поставить ВСУ, пишет в статье для 19FortyFive отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.&quot;Возможно, наиболее важным является то, что самолет уязвим для российских установок противовоздушной обороны, таких как С-300 или С-400. Он будет в невыгодном положении и в воздушном бою против российских истребителей Су-35&quot;, — отметил эксперт.По его словам, F-16 — надежная машина, но ее потенциал можно раскрыть только в составе интегрированной сети ПВО. Кроме того, американский истребитель требует дорогого, сложного обслуживания и разветвленной инфраструктуры для поддержки операций, уточнил Дэвис."Дело не в том, что F-16 — плохая платформа. &lt;...&gt; Это хорошее наступательное вооружение. Но их слишком мало. У Украины почти нет пилотов, способных освоить истребитель в ближайшей перспективе. Существует много логистических и тактических препятствий для их размещения в этой стране, а контрмеры России против F-16 будут слишком эффективны", — спрогнозировал офицер.В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте стороны договорились о поставке ВСУ 42 самолетов четвертого поколения F-16 после обучения пилотов и инженеров.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230822/jassm-1891444661.html
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политика, украина, россия, нидерланды, владимир зеленский, марк рютте, сергей лавров, вооруженные силы украины, f-16, зрк с-300, с-400 «триумф»
Политика, Украина, Россия, Нидерланды, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, F-16, ЗРК С-300, С-400 «Триумф»
Нашли уязвимость. Зеленский узнал, что Россия приготовила в небе Украины

Офицер ВС США Дэвис: С-400 быстро сожгут украинские истребители F-16

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские системы ПВО уничтожат западные истребители F-16, которые Нидерланды планируют поставить ВСУ, пишет в статье для 19FortyFive отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.
«

"Возможно, наиболее важным является то, что самолет уязвим для российских установок противовоздушной обороны, таких как С-300 или С-400. Он будет в невыгодном положении и в воздушном бою против российских истребителей Су-35", — отметил эксперт.

По его словам, F-16 — надежная машина, но ее потенциал можно раскрыть только в составе интегрированной сети ПВО. Кроме того, американский истребитель требует дорогого, сложного обслуживания и разветвленной инфраструктуры для поддержки операций, уточнил Дэвис.
"Дело не в том, что F-16 — плохая платформа. <...> Это хорошее наступательное вооружение. Но их слишком мало. У Украины почти нет пилотов, способных освоить истребитель в ближайшей перспективе. Существует много логистических и тактических препятствий для их размещения в этой стране, а контрмеры России против F-16 будут слишком эффективны", — спрогнозировал офицер.
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В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте стороны договорились о поставке ВСУ 42 самолетов четвертого поколения F-16 после обучения пилотов и инженеров.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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