https://ria.ru/20230822/nauka-1891434928.html

В ВЭБ.РФ предложили запустить программу для академической науки

В ВЭБ.РФ предложили запустить программу для академической науки - РИА Новости, 22.08.2023

В ВЭБ.РФ предложили запустить программу для академической науки

Программу, аналогичную проекту "Приоритет 2030" для вузов, целесообразно создать для академических научных институтов, считает главный экономист госкорпорации... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T09:04

2023-08-22T09:04

2023-08-22T09:04

наука

россия

ссср

новосибирская область

андрей клепач

наука

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НОВОСИБИРСК, 22 авг – РИА Новости. Программу, аналогичную проекту "Приоритет 2030" для вузов, целесообразно создать для академических научных институтов, считает главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. "Если мы берем образование, то у нас есть программа "Приоритет 2030", где ведущим университетам выделяются средства, поставлены целевые параметры. Хорошие или плохие, но это некоторые специальные работы. Применительно к академическим институтам такой программы нет, хотя вопрос применительно к нацпроекту по науке ставился, что для ведущих академических институтов это сделать", - сказал он на форуме "Технопром-2023". Клепач отметил, что, например, форма научно-образовательных центров (НОЦ) хорошая, но она "больше зациклена на образовании", хотя там привлекаются индустриальные партнеры и ведется сотрудничество с академическими университетами. "Возможно, если запустить такой проект "Приоритет 2030" в академической науке, то у нас тоже есть институты, у которых серьезная прикладная работа и которые уже взяли на себя инициативу... Мне кажется, что нужно подумать над новой организационной формой", - считает он. Главный экономист ВЭБ.РФ пояснил, что в настоящее время идет поиск подобных форматов для финансирования ведущих академических институтов России, но важно перейти к последовательной системной работе по созданию научно-технических заделов. "Должна быть некая система проектов… Нужно создать механизмы, чтобы поддерживать научно-технологические заделы. Программы компаний у нас в основном до 2024 года, и сейчас надо все это переформатировать как минимум до 2030 года. Как это будет координироваться наверху? Постоянно работающего органа, которым был в СССР Комитет по науке и технике СССР, нет. Думаю, мы все-таки должны к этому прийти", - сказал он. Форум "Технопром-2023" проводится в формате Российской научно-технологической недели с 22 по 25 августа. Программа форума включает 227 мероприятий десяти основных треков. В технологической выставке форума принимают участие более 250 компаний, 145 экспонентов. Главные организаторы форума - правительство РФ и правительство Новосибирской области.

https://ria.ru/20230725/nauka-1886221444.html

https://ria.ru/20230810/revolyutsiya-1889167536.html

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ссср

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ссср, новосибирская область, андрей клепач, наука