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В ВЭБ.РФ предложили запустить программу для академической науки - РИА Новости, 22.08.2023
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Наука
 
09:04 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/nauka-1891434928.html
В ВЭБ.РФ предложили запустить программу для академической науки
В ВЭБ.РФ предложили запустить программу для академической науки - РИА Новости, 22.08.2023
В ВЭБ.РФ предложили запустить программу для академической науки
Программу, аналогичную проекту "Приоритет 2030" для вузов, целесообразно создать для академических научных институтов, считает главный экономист госкорпорации... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T09:04
2023-08-22T09:04
наука
россия
ссср
новосибирская область
андрей клепач
наука
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НОВОСИБИРСК, 22 авг – РИА Новости. Программу, аналогичную проекту "Приоритет 2030" для вузов, целесообразно создать для академических научных институтов, считает главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. "Если мы берем образование, то у нас есть программа "Приоритет 2030", где ведущим университетам выделяются средства, поставлены целевые параметры. Хорошие или плохие, но это некоторые специальные работы. Применительно к академическим институтам такой программы нет, хотя вопрос применительно к нацпроекту по науке ставился, что для ведущих академических институтов это сделать", - сказал он на форуме "Технопром-2023". Клепач отметил, что, например, форма научно-образовательных центров (НОЦ) хорошая, но она "больше зациклена на образовании", хотя там привлекаются индустриальные партнеры и ведется сотрудничество с академическими университетами. "Возможно, если запустить такой проект "Приоритет 2030" в академической науке, то у нас тоже есть институты, у которых серьезная прикладная работа и которые уже взяли на себя инициативу... Мне кажется, что нужно подумать над новой организационной формой", - считает он. Главный экономист ВЭБ.РФ пояснил, что в настоящее время идет поиск подобных форматов для финансирования ведущих академических институтов России, но важно перейти к последовательной системной работе по созданию научно-технических заделов. "Должна быть некая система проектов… Нужно создать механизмы, чтобы поддерживать научно-технологические заделы. Программы компаний у нас в основном до 2024 года, и сейчас надо все это переформатировать как минимум до 2030 года. Как это будет координироваться наверху? Постоянно работающего органа, которым был в СССР Комитет по науке и технике СССР, нет. Думаю, мы все-таки должны к этому прийти", - сказал он. Форум "Технопром-2023" проводится в формате Российской научно-технологической недели с 22 по 25 августа. Программа форума включает 227 мероприятий десяти основных треков. В технологической выставке форума принимают участие более 250 компаний, 145 экспонентов. Главные организаторы форума - правительство РФ и правительство Новосибирской области.
https://ria.ru/20230725/nauka-1886221444.html
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россия, ссср, новосибирская область, андрей клепач, наука
Наука, Россия, СССР, Новосибирская область, Андрей Клепач, Наука
В ВЭБ.РФ предложили запустить программу для академической науки

В ВЭБ.РФ предложили запустить программу "Приоритет 2030" для академической науки

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"
Стенд российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 22 авг – РИА Новости. Программу, аналогичную проекту "Приоритет 2030" для вузов, целесообразно создать для академических научных институтов, считает главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
"Если мы берем образование, то у нас есть программа "Приоритет 2030", где ведущим университетам выделяются средства, поставлены целевые параметры. Хорошие или плохие, но это некоторые специальные работы. Применительно к академическим институтам такой программы нет, хотя вопрос применительно к нацпроекту по науке ставился, что для ведущих академических институтов это сделать", - сказал он на форуме "Технопром-2023".
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Клепач отметил, что, например, форма научно-образовательных центров (НОЦ) хорошая, но она "больше зациклена на образовании", хотя там привлекаются индустриальные партнеры и ведется сотрудничество с академическими университетами.
«
"Возможно, если запустить такой проект "Приоритет 2030" в академической науке, то у нас тоже есть институты, у которых серьезная прикладная работа и которые уже взяли на себя инициативу... Мне кажется, что нужно подумать над новой организационной формой", - считает он.
Главный экономист ВЭБ.РФ пояснил, что в настоящее время идет поиск подобных форматов для финансирования ведущих академических институтов России, но важно перейти к последовательной системной работе по созданию научно-технических заделов.
«
"Должна быть некая система проектов… Нужно создать механизмы, чтобы поддерживать научно-технологические заделы. Программы компаний у нас в основном до 2024 года, и сейчас надо все это переформатировать как минимум до 2030 года. Как это будет координироваться наверху? Постоянно работающего органа, которым был в СССР Комитет по науке и технике СССР, нет. Думаю, мы все-таки должны к этому прийти", - сказал он.
Форум "Технопром-2023" проводится в формате Российской научно-технологической недели с 22 по 25 августа. Программа форума включает 227 мероприятий десяти основных треков. В технологической выставке форума принимают участие более 250 компаний, 145 экспонентов. Главные организаторы форума - правительство РФ и правительство Новосибирской области.
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