https://ria.ru/20230822/nato-1891577351.html

Миллион солдат подо Львовом. В США заявили о тяжелом для НАТО решении

Миллион солдат подо Львовом. В США заявили о тяжелом для НАТО решении - РИА Новости, 22.08.2023

Миллион солдат подо Львовом. В США заявили о тяжелом для НАТО решении

Российская армия дойдет до Западной Украины, если США и их союзники не начнут переговоры по урегулированию конфликта Киева и Москвы, заявил экс-советник главы... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T18:18

2023-08-22T18:18

2023-08-22T18:18

политика

украина

нато

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российская армия дойдет до Западной Украины, если США и их союзники не начнут переговоры по урегулированию конфликта Киева и Москвы, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону."Мы потерпели неудачу во всем, чего хотели достичь на Украине. Что нам сейчас действительно нужно — это остановить боевые действия и прийти к соглашению, которое нам, наверное, не понравится. Но это должно произойти до того, как ситуация выйдет из-под контроля", — предупредил офицер.Если Вашингтон продолжит упираться и не захочет заключать мирный договор, россияне возьмут под контроль всю Украину и разместят огромную армию у границ НАТО, спрогнозировал Макгрегор.Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких контактов с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.В Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.

https://ria.ru/20230822/vsu-1891558294.html

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политика, украина, нато, владимир зеленский, россия, польша