https://ria.ru/20230822/nato-1891577351.html
Миллион солдат подо Львовом. В США заявили о тяжелом для НАТО решении
Миллион солдат подо Львовом. В США заявили о тяжелом для НАТО решении - РИА Новости, 22.08.2023
Миллион солдат подо Львовом. В США заявили о тяжелом для НАТО решении
Российская армия дойдет до Западной Украины, если США и их союзники не начнут переговоры по урегулированию конфликта Киева и Москвы, заявил экс-советник главы... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:18
2023-08-22T18:18
2023-08-22T18:18
политика
украина
нато
владимир зеленский
россия
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576562810_0:112:3243:1936_1920x0_80_0_0_158e2e1bbc4171db1434f761e2c71621.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российская армия дойдет до Западной Украины, если США и их союзники не начнут переговоры по урегулированию конфликта Киева и Москвы, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону."Мы потерпели неудачу во всем, чего хотели достичь на Украине. Что нам сейчас действительно нужно — это остановить боевые действия и прийти к соглашению, которое нам, наверное, не понравится. Но это должно произойти до того, как ситуация выйдет из-под контроля", — предупредил офицер.Если Вашингтон продолжит упираться и не захочет заключать мирный договор, россияне возьмут под контроль всю Украину и разместят огромную армию у границ НАТО, спрогнозировал Макгрегор.Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких контактов с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.В Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
https://ria.ru/20230822/vsu-1891558294.html
https://ria.ru/20230822/nebo-1891521822.html
украина
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576562810_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_d00a07968ef2b5f1d625c810222672ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, нато, владимир зеленский, россия, польша
Политика, Украина, НАТО, Владимир Зеленский, Россия, Польша
Миллион солдат подо Львовом. В США заявили о тяжелом для НАТО решении
Полковник Макгрегор: российская армия дойдет до Львова, если США не захотят мира