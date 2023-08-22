https://ria.ru/20230822/nagrada-1891582773.html
Главу московского Росздравнадзора наградили за спасение стюардессы
Главу московского Росздравнадзора наградили за спасение стюардессы - РИА Новости, 22.08.2023
Главу московского Росздравнадзора наградили за спасение стюардессы
Главу территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Романа Курынина наградили за спасение стюардессы во время полета, сообщили РИА... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:40
2023-08-22T18:40
2023-08-22T18:57
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александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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общество
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Главу территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Романа Курынина наградили за спасение стюардессы во время полета, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. "22 августа министр Александр Куренков торжественно вручил главе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по городу Москве и Московской области Роману Курынину медаль МЧС России "За содружество во имя спасения", — говорится в публикации. Курынин оказал помощь стюардессе во время рейса Сочи — Москва. Спустя 25 минут самолет совершил экстренную посадку в Волгограде, где его уже ожидала бригада скорой помощи, которая доставила женщину в городскую больницу. По словам медиков, стюардесса находится в стабильном состоянии, угрозы жизни нет.
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Награждение главы московского Росздравнадзора, который спас стюардессу во время полета
Награждение главы московского Росздравнадзора, который спас стюардессу во время полета
2023-08-22T18:40
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РИА Новости
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россия, москва, московская область (подмосковье), александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество
Хорошие новости, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Общество
Главу московского Росздравнадзора наградили за спасение стюардессы
Главу московского Росздравнадзора Курынина наградили за спасение стюардессы