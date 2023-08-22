https://ria.ru/20230822/nagrada-1891582773.html

Главу московского Росздравнадзора наградили за спасение стюардессы

Главу московского Росздравнадзора наградили за спасение стюардессы - РИА Новости, 22.08.2023

Главу московского Росздравнадзора наградили за спасение стюардессы

Главу территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Романа Курынина наградили за спасение стюардессы во время полета, сообщили РИА... РИА Новости, 22.08.2023

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2023-08-22T18:40

2023-08-22T18:57

хорошие новости

россия

москва

московская область (подмосковье)

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Главу территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Романа Курынина наградили за спасение стюардессы во время полета, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. "22 августа министр Александр Куренков торжественно вручил главе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по городу Москве и Московской области Роману Курынину медаль МЧС России "За содружество во имя спасения", — говорится в публикации. Курынин оказал помощь стюардессе во время рейса Сочи — Москва. Спустя 25 минут самолет совершил экстренную посадку в Волгограде, где его уже ожидала бригада скорой помощи, которая доставила женщину в городскую больницу. По словам медиков, стюардесса находится в стабильном состоянии, угрозы жизни нет.

https://ria.ru/20230821/pozhar-1891210434.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Награждение главы московского Росздравнадзора, который спас стюардессу во время полета Награждение главы московского Росздравнадзора, который спас стюардессу во время полета 2023-08-22T18:40 true PT0M35S

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Дарья Буймова

россия, москва, московская область (подмосковье), александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество