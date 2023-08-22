https://ria.ru/20230822/mrot-1891579439.html

Путин анонсировал резкий рост МРОТ в 2024 году

Путин анонсировал резкий рост МРОТ в 2024 году - РИА Новости, 22.08.2023

Путин анонсировал резкий рост МРОТ в 2024 году

Повышение МРОТ в России в 2024 году запланировано на 18,5%, это гораздо выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в целом, сообщил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T18:24

2023-08-22T18:24

2023-08-22T18:24

экономика

россия

владимир путин

мрот

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Повышение МРОТ в России в 2024 году запланировано на 18,5%, это гораздо выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в целом, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам во вторник. "С 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%. Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230822/putin-1891577719.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, мрот