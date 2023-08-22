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Путин анонсировал резкий рост МРОТ в 2024 году - РИА Новости, 22.08.2023
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18:24 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/mrot-1891579439.html
Путин анонсировал резкий рост МРОТ в 2024 году
Путин анонсировал резкий рост МРОТ в 2024 году - РИА Новости, 22.08.2023
Путин анонсировал резкий рост МРОТ в 2024 году
Повышение МРОТ в России в 2024 году запланировано на 18,5%, это гораздо выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в целом, сообщил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:24
2023-08-22T18:24
экономика
россия
владимир путин
мрот
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Повышение МРОТ в России в 2024 году запланировано на 18,5%, это гораздо выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в целом, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам во вторник. "С 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%. Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230822/putin-1891577719.html
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экономика, россия, владимир путин, мрот
Экономика, Россия, Владимир Путин, МРОТ
Путин анонсировал резкий рост МРОТ в 2024 году

Путин: в 2024 году запланировано повышение МРОТ на 18,5%, выше темпов инфляции

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Повышение МРОТ в России в 2024 году запланировано на 18,5%, это гораздо выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в целом, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам во вторник.
«
"С 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%. Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Путин назвал масштаб задач, которые решают власти, исключительным
Вчера, 18:18
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМРОТ
 
 
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