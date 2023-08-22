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Выполнено более 90% работ по благоустройству участков Цветного бульвара - РИА Новости, 22.08.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:14 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/moskva-1891489847.html
Выполнено более 90% работ по благоустройству участков Цветного бульвара
Выполнено более 90% работ по благоустройству участков Цветного бульвара - РИА Новости, 22.08.2023
Выполнено более 90% работ по благоустройству участков Цветного бульвара
Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили более 90% работ по благоустройству участков Цветного бульвара в центре столицы, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T13:14
2023-08-22T13:14
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили более 90% работ по благоустройству участков Цветного бульвара в центре столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Один из важных проектов благоустройства этого года - обновление участков Цветного бульвара. Ранее привели в порядок его центральную часть, в этом году работы проходят около одноименной станции метро и Московского цирка Никулина. В рамках проекта заменили покрытия тротуаров и проезжей части, приведем в порядок территорию около входов в метро, оборудуем парковки", - заявил он. Заммэра подчеркнул, что завершена прокладка кабельной канализации, в которую убрали воздушные линии. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Кроме того, проложили дополнительные водосточные сети. "Вместо асфальта на тротуарах уложили гранитную плитку крупного формата, общая площадь пешеходной зоны составила 17,8 тысячи квадратных метров. Особое внимание уделяем обеспечению качественного освещения - в зоне благоустройства установили фонари и уличные торшеры в историческом стиле с энергоэффективными светильниками. В ближайшее время на территории поставим удобные лавочки и оборудуем велопарковки", - добавил Бирюков. Он отметил, что предусмотрены мероприятия по озеленению участков Цветного бульвара, там высадят деревья и кустарники, обустроят газон и более 1 тысяч квадратных метров цветников. Основные работы планируется завершить к сентябрю.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Выполнено более 90% работ по благоустройству участков Цветного бульвара

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили более 90% работ по благоустройству участков Цветного бульвара в центре столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Один из важных проектов благоустройства этого года - обновление участков Цветного бульвара. Ранее привели в порядок его центральную часть, в этом году работы проходят около одноименной станции метро и Московского цирка Никулина. В рамках проекта заменили покрытия тротуаров и проезжей части, приведем в порядок территорию около входов в метро, оборудуем парковки", - заявил он.
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Заммэра подчеркнул, что завершена прокладка кабельной канализации, в которую убрали воздушные линии. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Кроме того, проложили дополнительные водосточные сети.
"Вместо асфальта на тротуарах уложили гранитную плитку крупного формата, общая площадь пешеходной зоны составила 17,8 тысячи квадратных метров. Особое внимание уделяем обеспечению качественного освещения - в зоне благоустройства установили фонари и уличные торшеры в историческом стиле с энергоэффективными светильниками. В ближайшее время на территории поставим удобные лавочки и оборудуем велопарковки", - добавил Бирюков.
Он отметил, что предусмотрены мероприятия по озеленению участков Цветного бульвара, там высадят деревья и кустарники, обустроят газон и более 1 тысяч квадратных метров цветников.
Основные работы планируется завершить к сентябрю.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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