https://ria.ru/20230822/moskva-1891447446.html

В аэропортах Московского авиаузла задержали или отменили более 45 рейсов

В аэропортах Московского авиаузла задержали или отменили более 45 рейсов - РИА Новости, 22.08.2023

В аэропортах Московского авиаузла задержали или отменили более 45 рейсов

Более 45 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в четырех основных аэропортах Московского авиаузла - "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T10:01

2023-08-22T10:01

2023-08-22T11:03

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

безопасность

новости - туризм

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Более 45 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в четырех основных аэропортах Московского авиаузла - "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание". По информации на 9.24 мск, во "Внуково" задержаны 5 рейсов и 3 отменено; в "Домодедово" задержаны 24 рейса; в "Шереметьево" 12 рейсов задержаны и 3 отменено; "Жуковский"- задержан 1 рейс. Ограничения на полеты вводились утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропортах Внуково и Домодедово. В настоящее время все четыре аэропорта Московского авиаузла работают штатно.

https://ria.ru/20230821/kazan-1891195034.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), безопасность, новости - туризм