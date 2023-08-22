https://ria.ru/20230822/moskva-1891447446.html
В аэропортах Московского авиаузла задержали или отменили более 45 рейсов
В аэропортах Московского авиаузла задержали или отменили более 45 рейсов - РИА Новости, 22.08.2023
В аэропортах Московского авиаузла задержали или отменили более 45 рейсов
Более 45 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в четырех основных аэропортах Московского авиаузла - "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T10:01
2023-08-22T10:01
2023-08-22T11:03
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
безопасность
новости - туризм
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Более 45 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в четырех основных аэропортах Московского авиаузла - "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание". По информации на 9.24 мск, во "Внуково" задержаны 5 рейсов и 3 отменено; в "Домодедово" задержаны 24 рейса; в "Шереметьево" 12 рейсов задержаны и 3 отменено; "Жуковский"- задержан 1 рейс. Ограничения на полеты вводились утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропортах Внуково и Домодедово. В настоящее время все четыре аэропорта Московского авиаузла работают штатно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), безопасность, новости - туризм
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Безопасность, Новости - Туризм
В аэропортах Московского авиаузла задержали или отменили более 45 рейсов
В аэропортах Московского авиаузла во вторник задержали или отменили 48 рейсов
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Более 45 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в четырех основных аэропортах Московского авиаузла - "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание".
По информации на 9.24 мск, во "Внуково" задержаны 5 рейсов и 3 отменено; в "Домодедово" задержаны 24 рейса; в "Шереметьево" 12 рейсов задержаны и 3 отменено; "Жуковский"- задержан 1 рейс.
Ограничения на полеты вводились утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропортах Внуково и Домодедово. В настоящее время все четыре аэропорта Московского авиаузла работают штатно.
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