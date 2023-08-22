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В аэропортах Московского авиаузла задержали или отменили более 45 рейсов - РИА Новости, 22.08.2023
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10:01 22.08.2023 (обновлено: 11:03 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/moskva-1891447446.html
В аэропортах Московского авиаузла задержали или отменили более 45 рейсов
В аэропортах Московского авиаузла задержали или отменили более 45 рейсов - РИА Новости, 22.08.2023
В аэропортах Московского авиаузла задержали или отменили более 45 рейсов
Более 45 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в четырех основных аэропортах Московского авиаузла - "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T10:01
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домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
безопасность
новости - туризм
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Более 45 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в четырех основных аэропортах Московского авиаузла - "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание". По информации на 9.24 мск, во "Внуково" задержаны 5 рейсов и 3 отменено; в "Домодедово" задержаны 24 рейса; в "Шереметьево" 12 рейсов задержаны и 3 отменено; "Жуковский"- задержан 1 рейс. Ограничения на полеты вводились утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропортах Внуково и Домодедово. В настоящее время все четыре аэропорта Московского авиаузла работают штатно.
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), безопасность, новости - туризм
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Безопасность, Новости - Туризм
В аэропортах Московского авиаузла задержали или отменили более 45 рейсов

В аэропортах Московского авиаузла во вторник задержали или отменили 48 рейсов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВ аэропорту Шереметьево в Москве
В аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Более 45 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в четырех основных аэропортах Московского авиаузла - "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание".
По информации на 9.24 мск, во "Внуково" задержаны 5 рейсов и 3 отменено; в "Домодедово" задержаны 24 рейса; в "Шереметьево" 12 рейсов задержаны и 3 отменено; "Жуковский"- задержан 1 рейс.
Ограничения на полеты вводились утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропортах Внуково и Домодедово. В настоящее время все четыре аэропорта Московского авиаузла работают штатно.
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