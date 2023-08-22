Рейтинг@Mail.ru
Неправильный мед: наивные вопросы про пчел в Москве - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:00 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/moskva-1890830077.html
Неправильный мед: наивные вопросы про пчел в Москве
Неправильный мед: наивные вопросы про пчел в Москве - РИА Новости, 22.08.2023
Неправильный мед: наивные вопросы про пчел в Москве
Этим летом в Москве особенно активизировались пчелы, внушительные рои насекомых горожане встречали даже в центре оживленного мегаполиса, например, у Большого... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T09:00
2023-08-22T09:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
мосприрода
пчелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890824633_0:358:2938:2011_1920x0_80_0_0_eef91dab01ea20466bb7b18dee1d92dd.jpg
Этим летом в Москве особенно активизировались пчелы, внушительные рои насекомых горожане встречали даже в центре оживленного мегаполиса, например, у Большого театра. РИА Новости задали наивные вопросы о полосатых насекомых заведующему сектором материально-технического и хозяйственного обеспечения ГПБУ "Мосприрода" Роману Афанасьеву и узнали, какие породы пчел можно встретить в Москве, чем опасна встреча с ними и почему специалисты не рекомендуют есть дикий мед в черте города.
https://ria.ru/20201022/mospriroda-1580671331.html
https://ria.ru/20220701/zhivotnye-1799359923.html
https://realty.ria.ru/20210819/moskva-1746318189.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890824633_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_40688b4a96c44a2f65fca746ceb509da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, мосприрода, пчелы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Мосприрода, пчелы

Неправильный мед: наивные вопросы про пчел в Москве

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПчелы на сотах
Пчелы на сотах - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Пчелы на сотах
Читать ria.ru в
Этим летом в Москве особенно активизировались пчелы, внушительные рои насекомых горожане встречали даже в центре оживленного мегаполиса, например, у Большого театра. РИА Новости задали наивные вопросы о полосатых насекомых заведующему сектором материально-технического и хозяйственного обеспечения ГПБУ "Мосприрода" Роману Афанасьеву и узнали, какие породы пчел можно встретить в Москве, чем опасна встреча с ними и почему специалисты не рекомендуют есть дикий мед в черте города.
Сколько пчел обитает в Москве и где они водятся?

Точную численность пчел, обитающих в Москве, определить невозможно, так как горожане-любители нередко обустраивают пасеки у себя в квартирах и на балконах и разводят пчел для получения меда и медопродуктов. Такие особи не входят в официальную статистику.

Пчел можно встретить практически во всех зеленых зонах и на особо охраняемых природных территориях Москвы. ГПБУ "Мосприрода" подведомственны пять пасек в природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Царицыно", "Битцевский лес", "Теплый стан", экоцентре "Царская пасека". В 2023 году на природных территориях столицы перезимовали свыше 130 пчелосемей.

В пик сезона численность одной дикой пчелиной семьи может достигать до 500 особей, а вот домашней, развивающейся в условиях пасеки – примерно до 100 тысяч особей. Квалифицированные пчеловоды контролируют условия домашнего содержания пчел, следят за их жизненным циклом и состоянием здоровья, поэтому живучесть одной семьи может составлять до 90%. В естественных природных условиях пчелы переживают зимовку с потерями – значительная часть семей погибает из-за недостаточно большого жилища, неправильного корма и заражения паразитами.

Москва.Backstage. О флоре и фауне Москвы
"Москва.Backstage". О флоре и фауне Москвы
22 октября 2020, 14:00
Какие пчелы, обитающие в городе, делают мед?

Максимально производительными в плане меда считаются такие породы пчел, как среднерусская, бурзянская бортевая, карпатская, карника, кордован.

Можно ли употреблять дикий мед из городских лесов в пищу?

Специалисты Мосприроды отправляли образцы дикого меда, собранного в границах лесопарков и заповедных зон Москвы, на анализ и получили в целом удовлетворительные результаты. Согласно полученным показателям, дикий мед пригоден в пищу, однако с точки зрения безопасности и во избежание проявления аллергических реакций специалисты рекомендуют отдать предпочтение покупному меду.

Бурый медведь в Кроноцком государственном заповеднике - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
"Спасите, медведь!" Что делать при встрече с дикими животными
1 июля 2022, 08:00
Что делать, если ужалила пчела?

Ужаливание может вызывать отек, оперативно снять его помогут антигистаминные таблетки, также место ужаливания стоит обработать антисептической мазью. Дополнительно на пораженную часть кожи рекомендуется наложить холодный компресс. Если ужаливание вызвало аллергическую реакцию, необходимо обратиться за квалифицированной медицинской помощью и вызвать скорую помощь.

Работа Службы 112 Москвы - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Что делать, если попал в беду в городе?
19 августа 2021, 11:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваМосприродапчелы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала