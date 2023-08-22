Неправильный мед: наивные вопросы про пчел в Москве
Точную численность пчел, обитающих в Москве, определить невозможно, так как горожане-любители нередко обустраивают пасеки у себя в квартирах и на балконах и разводят пчел для получения меда и медопродуктов. Такие особи не входят в официальную статистику.
Пчел можно встретить практически во всех зеленых зонах и на особо охраняемых природных территориях Москвы. ГПБУ "Мосприрода" подведомственны пять пасек в природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Царицыно", "Битцевский лес", "Теплый стан", экоцентре "Царская пасека". В 2023 году на природных территориях столицы перезимовали свыше 130 пчелосемей.
В пик сезона численность одной дикой пчелиной семьи может достигать до 500 особей, а вот домашней, развивающейся в условиях пасеки – примерно до 100 тысяч особей. Квалифицированные пчеловоды контролируют условия домашнего содержания пчел, следят за их жизненным циклом и состоянием здоровья, поэтому живучесть одной семьи может составлять до 90%. В естественных природных условиях пчелы переживают зимовку с потерями – значительная часть семей погибает из-за недостаточно большого жилища, неправильного корма и заражения паразитами.
Максимально производительными в плане меда считаются такие породы пчел, как среднерусская, бурзянская бортевая, карпатская, карника, кордован.
Специалисты Мосприроды отправляли образцы дикого меда, собранного в границах лесопарков и заповедных зон Москвы, на анализ и получили в целом удовлетворительные результаты. Согласно полученным показателям, дикий мед пригоден в пищу, однако с точки зрения безопасности и во избежание проявления аллергических реакций специалисты рекомендуют отдать предпочтение покупному меду.
Ужаливание может вызывать отек, оперативно снять его помогут антигистаминные таблетки, также место ужаливания стоит обработать антисептической мазью. Дополнительно на пораженную часть кожи рекомендуется наложить холодный компресс. Если ужаливание вызвало аллергическую реакцию, необходимо обратиться за квалифицированной медицинской помощью и вызвать скорую помощь.