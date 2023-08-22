Неправильный мед: наивные вопросы про пчел в Москве

Точную численность пчел, обитающих в Москве, определить невозможно, так как горожане-любители нередко обустраивают пасеки у себя в квартирах и на балконах и разводят пчел для получения меда и медопродуктов. Такие особи не входят в официальную статистику.

Пчел можно встретить практически во всех зеленых зонах и на особо охраняемых природных территориях Москвы. ГПБУ "Мосприрода" подведомственны пять пасек в природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Царицыно", "Битцевский лес", "Теплый стан", экоцентре "Царская пасека". В 2023 году на природных территориях столицы перезимовали свыше 130 пчелосемей.

В пик сезона численность одной дикой пчелиной семьи может достигать до 500 особей, а вот домашней, развивающейся в условиях пасеки – примерно до 100 тысяч особей. Квалифицированные пчеловоды контролируют условия домашнего содержания пчел, следят за их жизненным циклом и состоянием здоровья, поэтому живучесть одной семьи может составлять до 90%. В естественных природных условиях пчелы переживают зимовку с потерями – значительная часть семей погибает из-за недостаточно большого жилища, неправильного корма и заражения паразитами.