https://ria.ru/20230822/moor-1891580310.html
Моор обсудил с руководством СвЖД развитие дорожной инфраструктуры
Моор обсудил с руководством СвЖД развитие дорожной инфраструктуры - РИА Новости, 22.08.2023
Моор обсудил с руководством СвЖД развитие дорожной инфраструктуры
Поставку новых электропоездов на региональные маршруты, реконструкцию локомотивного депо "Войновка" и развитие детской железной дороги обсудили глава... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:29
2023-08-22T18:29
2023-08-22T18:31
тюменская область
общество
тюменская область
тобольск
сургут
александр моор
свердловская железная дорога
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ТЮМЕНЬ, 22 авг – РИА Новости. Поставку новых электропоездов на региональные маршруты, реконструкцию локомотивного депо "Войновка" и развитие детской железной дороги обсудили глава Свердловской железной дороги Иван Колесников и губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщается на сайте регионального правительства. "Новый электропоезд ЭП2ДМ будет курсировать на пригородных маршрутах Тюменской области. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. В планах СвЖД – поставить в Тюменскую область несколько таких составов, рассказал начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников", - следует из сообщения. Глава региона вместе с Иваном Колесниковым осмотрел состав. В комфортабельном поезде шесть вагонов на 586 мест. Есть USB-розетки, доступ к Wi-Fi, велопарковки, места для маломобильных пассажиров и система кондиционирования с обеззараживанием воздуха. Моор и Колесников также ознакомились с работой реконструированного цеха текущего ремонта грузовых тепловозов в эксплуатационном локомотивном депо "Войновка", производственные мощности которого теперь позволяют ежегодно выполнять текущий ремонт до 140 секций магистральных тепловозов. В результате реконструкции создано 29 новых рабочих мест. "Потребность в создании современной ремонтной базы возникла в связи с перспективой существенного увеличения объемов грузоперевозок на направлении Войновка – Тобольск – Сургут – Коротчаево", – со ссылкой на слова начальника СвЖД сообщает пресс-служба губернатора. Отмечается, что реконструкция цеха текущего ремонта грузовых тепловозов – ключевой этап реализации инвестпрограммы по техническому перевооружению локомотивного депо на станции Войновка. Весной 2021 года был реконструирован цех по ремонту пассажирских тепловозов. В планах на 2024 год – открытие электромашинного цеха по ремонту тяговых электродвигателей, генераторов, вспомогательных машин и другого оборудования. Завершение всех работ намечено на 2025 год. Александр Моор побывал и в обновленных учебных классах Тюменской детской железной дороги. В 2022 году здесь приобщались к профессии 520 ребят. "Тюменская детская железная дорога – важный проект по профессиональной ориентации школьников. О его успехе красноречиво свидетельствует тот факт, что в прошлом году более 60 процентов юных железнодорожников после получения среднего образования поступили в профильные учебные заведения", – отметил Моор.
https://ria.ru/20230814/byudzhet-1890043963.html
https://ria.ru/20230701/tyumen-1881608377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тюменская область, тобольск, сургут, александр моор, свердловская железная дорога
Тюменская область, Общество, Тюменская область, Тобольск, Сургут, Александр Моор, Свердловская железная дорога
ТЮМЕНЬ, 22 авг – РИА Новости. Поставку новых электропоездов на региональные маршруты, реконструкцию локомотивного депо "Войновка" и развитие детской железной дороги обсудили глава Свердловской железной дороги Иван Колесников и губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщается на сайте регионального правительства.
«
"Новый электропоезд ЭП2ДМ будет курсировать на пригородных маршрутах Тюменской области. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. В планах СвЖД – поставить в Тюменскую область несколько таких составов, рассказал начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников", - следует из сообщения.
Глава региона вместе с Иваном Колесниковым осмотрел состав. В комфортабельном поезде шесть вагонов на 586 мест. Есть USB-розетки, доступ к Wi-Fi, велопарковки, места для маломобильных пассажиров и система кондиционирования с обеззараживанием воздуха.
Моор
и Колесников также ознакомились с работой реконструированного цеха текущего ремонта грузовых тепловозов в эксплуатационном локомотивном депо "Войновка", производственные мощности которого теперь позволяют ежегодно выполнять текущий ремонт до 140 секций магистральных тепловозов. В результате реконструкции создано 29 новых рабочих мест. "Потребность в создании современной ремонтной базы возникла в связи с перспективой существенного увеличения объемов грузоперевозок на направлении Войновка – Тобольск
– Сургут
– Коротчаево", – со ссылкой на слова начальника СвЖД сообщает пресс-служба губернатора.
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Отмечается, что реконструкция цеха текущего ремонта грузовых тепловозов – ключевой этап реализации инвестпрограммы по техническому перевооружению локомотивного депо на станции Войновка. Весной 2021 года был реконструирован цех по ремонту пассажирских тепловозов. В планах на 2024 год – открытие электромашинного цеха по ремонту тяговых электродвигателей, генераторов, вспомогательных машин и другого оборудования. Завершение всех работ намечено на 2025 год.
Александр Моор побывал и в обновленных учебных классах Тюменской детской железной дороги. В 2022 году здесь приобщались к профессии 520 ребят. "Тюменская детская железная дорога – важный проект по профессиональной ориентации школьников. О его успехе красноречиво свидетельствует тот факт, что в прошлом году более 60 процентов юных железнодорожников после получения среднего образования поступили в профильные учебные заведения", – отметил Моор.
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